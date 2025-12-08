Meloni insiste en la unidad europea y estadounidense para una paz duradera en Ucrania

Roma, 8 dic (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, insistió este lunes en la importancia de la «unidad de opiniones entre los socios europeos y Estados Unidos» para lograr una paz justa y duradera en Ucrania, durante una videoconferencia con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y otros líderes europeos.

«La presidenta Meloni ha vuelto a hacer hincapié en la importancia de la unidad de opiniones entre los socios europeos y Estados Unidos para lograr una paz justa y duradera en Ucrania», informó la oficina de prensa de la primera ministra.

Meloni participó esta tarde en la videollamada para hacer un nuevo balance de la situación sobre el proceso de paz en Ucrania, a la luz de las últimas conversaciones entre las delegaciones estadounidense y ucraniana y con vistas a la visita que el presidente Zelensky realizará mañana a Roma.

«En opinión de los líderes reunidos, en este momento es fundamental aumentar el nivel de convergencia en cuestiones que afectan a los intereses vitales de Ucrania y sus socios europeos, como el establecimiento de garantías de seguridad sólidas y la identificación de medidas compartidas en apoyo de Ucrania y su reconstrucción», señaló el comunicado oficial.

La primera ministra italiana, que ya había hablado con Zelenski el domingo, recibirá al presidente ucraniano este martes en el marco de una serie de encuentros con los principales líderes europeos sobre el proceso de paz en Ucrania.

El encuentro se celebrará a las 15:00 horas locales (14:00 GMT) en el Palacio Chigi, sede de la presidencia del Gobierno italiano, según la agenda oficial de Meloni.

Por otro lado, Zelenski, quien este lunes se reunió en Londres con el primer ministro británico, Keir Starmer, y los líderes franceses y alemanes, también tiene previsto reunirse en Bruselas con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

En la reunión de Londres, los líderes del grupo E3 (Francia, Reino Unido y Alemania) y Ucrania avanzaron sobre la aportación europea al plan de paz estadounidense y buscarán reforzar la convergencia con Washington en los próximos días con nuevos intercambios. EFE

