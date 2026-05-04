Meloni obtiene en Azerbaiyán la promesa de más gas en medio de la crisis de Ormuz

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Roma, 4 may (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, obtuvo este lunes en Azerbaiyán la promesa de recibir más gas natural en el futuro si se amplía el gasoducto del Adriático, en medio de la crisis desatada por la guerra estadounidense en Irán.

Después de participar por la mañana en una cumbre de la Comunidad Política Europea en la capital armenia, Ereván, Meloni hizo una visita exprés a Azerbaiyán para asegurar el comercio energético, una misión que se suma a las ya realizadas al Golfo Pérsico y Argelia, otros importantes mercados energéticos para Italia.

Esta república caucásica representa el segundo proveedor de gas y petróleo de Italia y entre 2020 y 2025 el país europeo recibió 45.000 millones de metros cúbicos de gas a través del Gasoducto Trans Adriático (TAP) que desemboca en la región italiana de Apulia.

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Alíyev, manifestó en una rueda de prensa con Meloni su voluntad de aumentar las exportaciones a Italia así como de estrechar lazos comerciales en múltiples sectores.

«El pasado año Azerbaiyán exportó 25.000 millones de metros cúbicos de gas natural, 5.000 millones solo al mercado italiano. Nosotros queremos tratar el aumento del volumen. Para hacerlo debemos naturalmente agrandar el TAP», declaró el presidente.

Meloni ha querido lanzar una señal de cercanía a Bakú con su mera presencia ya que hacía trece años que un primer ministro italiano no visitaba este país a orillas del mar Caspio, cuyos yacimientos están unidos a Europa por el Corredor del Gas del Sur y el TAP.

Por eso, agradeció ante Alíyev que «el suministro de gas y petróleo desde Azerbaiyán a Italia haya sido determinante para la seguridad energética» italiana desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, cuando Roma terminó con la dependencia del gas ruso.

«Hoy hemos hablado de cómo consolidar esta relación, no solo trabajando sobre los volúmenes del abastecimiento sino en la calidad de nuestra asociación industrial», afirmó Meloni.

Alíyev, por su parte, celebró que Italia sea a día de hoy el primer socio comercial de su país y que esta relación genere intercambios comerciales por 12.000 millones de dólares (unos 10.200 millones de euros).

Meloni terminó su comparecencia defendiendo la relación con Bakú porque, sostuvo, «cuando más aumenta la inestabilidad a nuestro alrededor, más importante es reforzar las certezas que poseemos».

«Queremos que Azerbaiyán pueda desarrollar su papel de punto clave fundamental entre Europa y Asia y que Italia ejerza cada vez más de puerta privilegiada al mercado europeo», sostuvo.

Esta visión, agregó, «requiere inversiones a largo plazo» y por eso ambos países se han comprometido a celebrar un foro empresarial en la segunda mitad de 2026. EFE

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