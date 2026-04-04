Meloni ofrece ayuda a Catar para rehabilitar su sector energético tras los ataques iraníes

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(actualiza con comunicado de la oficina del emir catarí)

Roma/El Cairo, 4 abr (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, expresó este sábado al emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, la «cercanía» de su país frente a los ataques iraníes y ofreció la capacidad industrial italiana para contribuir a la rehabilitación de las infraestructuras energéticas dañadas.

Tras su paso por la ciudad saudí de Yeda, donde se reunió con el príncipe heredero Mohamed bin Salmán, Meloni recaló en Doha para abordar la crisis regional y reforzar una alianza que Roma considera estratégica, especialmente en materia de suministros.

La mandataria italiana y el emir debatieron los esfuerzos diplomáticos en curso para hallar una salida a la crisis y garantizar una «arquitectura de seguridad regional sostenible», según un comunicado de la oficina de prensa del Ejecutivo de Meloni.

Asimismo, profundizaron en la cooperación energética para evaluar acciones de mitigación ante los «impactos sufridos» en el sector debido a la inestabilidad.

En este sentido, Meloni aseguró la disponibilidad de Italia y de sus empresas para colaborar en la reparación de las instalaciones cataríes, que calificó de «fundamentales para la seguridad energética a escala global».

Tal y como hizo en su visita previa a Arabia Saudí, la dirigente italiana reiteró que es «urgente y necesario» asegurar la libertad de navegación a través del estrecho de Ormuz, punto clave para el suministro mundial de crudo y gas.

Meloni aprovechó el encuentro para agradecer al emir la asistencia prestada en la evacuación de numerosos ciudadanos italianos, en particular turistas en tránsito, que quisieron abandonar Catar al inicio del conflicto.

En el plano bilateral, ambos mandatarios acordaron potenciar las inversiones conjuntas en seguridad, especialmente en defensa, seguridad alimentaria e infraestructuras críticas.

También pactaron reforzar la cooperación multilateral para la gestión de los flujos migratorios en las rutas del Mediterráneo, una prioridad clave de la agenda de Meloni.

Por su parte, el emir elogió junto a Meloni en el Palacio de Lusail «las sólidas relaciones entre ambos países amigos».

Las dos partes, de acuerdo con un comunicado de la oficina del emir catarí, destacaron «la necesidad de trabajar para la desescalada, y priorizar el diálogo político y la diplomacia como la mejor vía para contener la actual crisis en Oriente Medio y sus repercusiones en la energía y las cadenas de suministro», sin dar más detalles de la reunión.

Tras sus escalas en Arabia Saudí y Catar, está previsto que la mandataria viaje a Emiratos Árabes Unidos para completar esta gira por el golfo Pérsico.

Este viaje, que no fue anunciado previamente por motivos de seguridad, convierte a la dirigente italiana en la primera líder de la Unión Europea en desplazarse a la región desde el inicio del conflicto el pasado 28 de febrero. EFE

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