Meloni partidaria de un enfoque integral sobre uso de redes sociales más allá de la edad

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Roma, 17 abr (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, es partidaria de desarrollar un «enfoque integral» sobre la seguridad digital de menores y jóvenes que vaya más allá de la mera verificación de la edad y considera que las plataformas tecnológicas deben asumir «mayor responsabilidad» en este asunto.

Según informó este viernes la Presidencia del Gobierno italiano, estas fueron algunas de las posiciones que defendió la mandataria en la videoconferencia sobre la seguridad digital de los menores celebrada ayer y promovida por el presidente francés, Emmanuel Macron.

Meloni confirmó «la plena voluntad» del Gobierno italiano de trabajar para desarrollar, incluso a nivel europeo, «un enfoque integral sobre el tema que vaya más allá de la mera verificación de edad», una cuestión sobre la que se están debatiendo iniciativas específicas en el Parlamento de su país.

La mandataria, en este sentido, insta a las plataformas tecnológicas a asumir una mayor responsabilidad para evitar que sus actividades comprometan el bienestar psicológico y físico de los jóvenes y para prevenir y reducir las adicciones relacionadas con el uso de las redes sociales.

La presidenta del Gobierno italiano considera además fundamental «mantener la atención en la privacidad, tanto a nivel nacional como europeo», lo que debe incluir la promoción de la educación digital y el apoyo a las familias.

En la reunión de ayer, Meloni además recordó que cualquier intervención europea ha de ajustarse a las normativas nacionales específicas y, al mismo tiempo, subordinarse a la máxima protección de la seguridad de los ciudadanos.

En Italia, algunas de las medidas adoptadas en materia de seguridad digital para menores son la prohibición del uso de móviles en las clases, la verificación de la mayoría de edad para acceder a pornografía, el control parental, la capacidad de eliminar contenido considerado perjudicial para los menores o que incite al odio y la violencia o las campañas de alfabetización digital en escuelas.

La influencia de las redes sociales en los jóvenes ha cobrado actualidad en las últimas semanas en el país con varios casos de radicalización, como el estudiante de 13 años que apuñaló a su profesora en Bérgamo (norte), la investigación de otro menor que glorificaba atentados o la desarticulación del plan de un adolescente que presuntamente pretendía emular masacres escolares como la de Columbine (EE.UU.). EFE

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