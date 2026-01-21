Meloni pide «más tiempo» para decidir si se suma a la Junta de Paz de Trump para Gaza

Roma, 21 ene (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, avanzó este miércoles que su país no se sumará inmediatamente a la Junta de Paz propuesta por el presidente estadounidense, Donald Trump, para Gaza ya que necesita «más tiempo».

«Estamos abiertos, disponibles e interesados por al menos dos razones: la primera es que Italia puede jugar un papel único en la realización de un Plan de Paz para Oriente Medio y en la construcción de la perspectiva de dos Estados», dijo en una entrevista del programa ‘Porta a Porta’ adelantada por los medios.

También señaló que no sumarse a esta iniciativa de Trump «no sería una elección inteligente por parte de Italia y Europa» porque se trata de una propuesta «interesante».

«Para nosotros hay un problema constitucional de compatibilidad porque, de la lectura del estatuto, han emergido algunos elementos de incompatibilidad con nuestra Constitución», aseguró.

Y agregó: «Esto a buen seguro no nos permite firmar mañana, sino que necesitamos más tiempo. Hay un trabajo por hacer y mi posición sigue siendo de apertura».

Meloni, de este modo, ha confirmado que Italia no se sumará, al menos enseguida, a la Junta de Paz internacional con la Trump quiere supervisar el desarrollo del alto el fuego en la Franja de Gaza. EFE

