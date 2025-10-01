The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Meloni pide «sangre fría» ante las «provocaciones» con drones de Rusia y proteger el sur

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Copenhague, 1 oct (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha recomendado a sus socios europeos «sangre fría» ante las «provocaciones» con drones de Rusia, pero también «no olvidar» el flanco sur del área de la OTAN.

«El escenario que todos conocemos sigue siendo de provocación», denunció al llegar a la cumbre informal de la Unión Europea (UE) en Copenhague en la que se estudiará reforzar la defensa ante las crecientes amenazas en la frontera oriental comunitaria.

Meloni dijo que Rusia está «aumentado» estas «provocaciones» con drones en el flanco oriental, en primer lugar, para «impedir que países europeos envíen más sistemas de defensa antiaérea a Ucrania».

Pero, por otro lado, también por la «necesidad» del Kremlin de «ocultar que la ofensiva estival que había anunciado» en Ucrania «ha fracasado».

«No obstante creo que debemos pensar con sangre fría y no caer en provocaciones y prepararnos», sostuvo.

En cuando al despliegue de un eventual muro de drones en las fronteras orientales de la zona OTAN, Meloni consideró «un error» mirar «solo» al flanco este y llamó a proteger el sur, el área del Mediterráneo en el que se encuentra Italia.

«Los confines de la Alianza son muy grandes. Si comentemos el error de mirar solo al flanco este y nos olvidamos que existe uno sur, por ejemplo, corremos el riesgo de no ser resolutivos», alegó. EFE

gsm/cg

(foto)(vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR