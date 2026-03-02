Meloni pide a Irán el cese de sus ataques «injustificados» para poder estabilizar O. Medio

2 minutos

Roma, 2 mar (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó este lunes que la situación en Oriente Medio no podrá mejorar si Irán no detiene sus ataques «totalmente injustificados» contra los países del Golfo, y subrayó el esfuerzo de Italia para lograr un acuerdo «serio» sobre el programa nuclear iraní.

La mandataria reveló en una entrevista a la cadena de televisión TG5 que Italia se esforzó «mucho» para que se llegara a un acuerdo «serio» sobre el programa nuclear iraní, especialmente en un momento en el que el derecho internacional se «tambalea».

«Sería estúpido considerar que lo que ocurre lejos de nuestras fronteras no nos involucra», señaló Meloni, quien confirmó que mantiene contacto permanente con sus socios europeos y con los países de la zona para contener el conflicto.

Meloni vinculó la actual inestabilidad internacional a la guerra en Ucrania, calificando la crisis del derecho internacional como «inevitablemente hija» de ese conflicto.

«Cuando un miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha atacado deliberadamente a un vecino suyo, era inevitable que esto habría llevado a una temporada de caos», subrayó.

La jefa del Gobierno también mostró su preocupación por el «terrorismo ligado al fundamentalismo islámico», un fenómeno que definió como «muy complejo» y ante el cual advirtió que «nunca se puede bajar la guardia».

Finalmente, Meloni reafirmó el compromiso de su Ejecutivo para brindar asistencia a los ciudadanos italianos que han quedado varados en la zona de conflicto tras las recientes complicaciones en el tráfico aéreo.

Según datos oficiales, en la región se encuentran unos 70.000 italianos, un 80 % de ellos residentes permanentes, de los cuales aproximadamente 30.000 están en Dubái y Abu Dabi. EFE

csv/sam/av