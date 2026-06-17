Meloni pide a Putin «señales» de diálogo y a Israel que favorezca la paz

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Évian (Francia), 17 jun (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha pedido este miércoles desde la cumbre del G7 al presidente de Rusia, Vladímir Putin, señales en favor del diálogo con Ucrania, y a Israel que no entorpezca el proceso de paz entre Estados Unidos e Irán para estabilizar la región.

La mandataria italiana explicó en la rueda de prensa final de la cumbre celebrada en la localidad francesa de Évian que una de sus conclusiones es «la necesidad de seguir garantizando el apoyo a Kiev y mantener alta la presión sobre Moscú».

«La unidad y firmeza de Occidente siguen siendo el instrumento más eficaz para crear las condiciones para una negociación real. Nuestro objetivo sigue siendo favorecer un diálogo directo entre (el presidente ucraniano, Volodímir) Zelenski y Putin», sostuvo.

En este sentido, Meloni dijo que aunque el primero «ha demostrado una actitud sincera hacia la solución del conflicto» con una reciente carta abierta, por ahora no ha llegado ninguna señal desde el Kremlin.

«Y creemos que esas señales son necesarias», urgió, aseverando que «la situación en el campo de batalla es muy distinta a la que cierta propaganda rusa trata de vender».

Por otro lado, los líderes de las siete democracias más industrializadas del planeta -Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido- también han celebrado el acuerdo entre Washington y Teherán tras casi cuatro meses de guerra.

Meloni dijo que ahora será «importante trabajar para su puesta en marcha» y para «garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz», tan importante para el comercio del petróleo.

A ese respecto, Italia ha confirmado su disponibilidad para participar en eventuales misiones para asegurar el tráfico internacional en esa zona, previa autorización del Parlamento.

Sobre la precaria situación en Oriente Medio, la primera ministra italiana expresó su deseo de que se avance hacia «soluciones duraderas» que vayan más allá de «la lógica de las treguas breves».

Y pidió a Israel que «actúe como un actor positivo en el proceso de paz» iniciado en la región por Estados Unidos, a pesar del «inevitable debate interno por la campaña electoral».

Por otro lado, Meloni se declaró «muy satisfecha» por esta cumbre que demuestra «la unidad de Occidente».

Del G7 en Évian salen, a su parecer, tres mensajes: la unidad del grupo; su capacidad de ampliar su mirada a otros aliados invitados como Brasil, India, Corea del Sur, Egipto, Ucrania, Catar o Emiratos Árabes Unidos, y su interés por tratar aspectos geopolíticos que afectan también a la vida de los ciudadanos.

«Es un hecho que hemos trabajado bien juntos con una convergencia que no era descontada sobre todos los temas. Creo que esa es una buena noticia», celebró. EFE

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(foto)(vídeo)