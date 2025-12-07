Meloni reafirma a Zelenski el apoyo de Italia y enviará generadores tras nuevos ataques

1 minuto

Roma, 7 dic (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reiteró este domingo al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, la solidaridad de Italia tras los recientes ataques rusos y reafirmó su respaldo al proceso de negociación en curso, así como al compromiso de Estados Unidos de avanzar hacia una paz «justa y duradera».

La mandataria italiana mantuvo una conversación telefónica con Zelenski en vísperas de la ronda de visitas que el jefe del Estado ucraniano efectuará en los próximos días a Londres, Bruselas y Roma para reunirse con varios líderes europeos.

Durante la llamada, la mandataria italiana renovó la solidaridad de Italia «tras una nueva serie de ataques indiscriminados rusos contra objetivos civiles ucranianos».

Asimismo, anunció el envío de suministros de emergencia para apoyar las infraestructuras energéticas y a la población civil y precisó que los generadores aportados por empresas italianas serán enviados a Ucrania «en las próximas semanas».

«La presidenta Meloni también ha vuelto a expresar su apoyo al proceso de negociación en curso y al compromiso de Estados Unidos de encontrar una vía que conduzca a una paz justa y duradera», informó la oficina de prensa de la mandataria italiana.

Para ello, agregó, «es fundamental la reiterada disposición de Ucrania a sentarse de buena fe a la mesa de negociaciones», al tiempo que insistió en «el deseo de que Rusia muestre una apertura similar». EFE

csv/lar