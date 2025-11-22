Meloni recibe con satisfacción que Moody’s mejore la calificación de Italia tras 23 años

2 minutos

Roma, 22 nov (EFE).- La agencia de calificación Moody’s elevó este sábado la calificación a largo plazo de Italia de Baa3 a Baa2, la primera mejora en 23 años, un cambio que la primera ministra, Giorgia Meloni, acogió con «gran satisfacción», asegurando que «premia el trabajo serio y responsable» de su Gobierno.

«Acogemos con gran satisfacción la mejora de la calificación de Moody’s para Italia, un resultado importante que no se producía desde hacía 23 años», escribió Meloni en su cuenta de X, agradeciendo al ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, «por su esfuerzo constante en la gestión de las cuentas».

La primera ministra añadió que «este reconocimiento premia el trabajo serio y responsable» de su Gobierno, «fruto de decisiones coherentes en materia de cuentas y reformas estructurales, pero también el esfuerzo y compromiso de nuestras empresas y trabajadores».

«La mejora de Moody’s es una confirmación de la confianza de los mercados no solo en el Gobierno, sino en toda Italia», concluyó.

Por su parte, Giorgetti señaló que la mejora de la calificación es «una confirmación más de la confianza recuperada en este Gobierno y, por tanto, en Italia».

Moody’s elevó las calificaciones a largo plazo del Gobierno italiano y de sus emisiones senior sin garantía a Baa2, desde Baa3, y cambió la perspectiva de «positiva» a «estable».

Según la agencia, «la mejora de la calificación refleja un historial coherente de estabilidad política y de políticas públicas que refuerza la efectividad de las reformas económicas y fiscales, así como de las inversiones implementadas en el marco del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR)».

También subrayan que «el sólido sector bancario, los fuertes balances del sector privado y la saludable posición externa» son factores que respaldan la estabilidad económica, aunque probablemente «no compensen por completo el lastre sobre el crecimiento potencial de Italia derivado del envejecimiento de su población».

«Esperamos que este entorno de políticas continúe más allá del plazo del plan en agosto de 2026», se indica en el comunicado, que añade que la perspectiva es «que la elevada carga de la deuda pública de Italia disminuya gradualmente a partir de 2027».

La decisión de Moody’s se suma a una serie de mejoras recientes en la calificación de Italia iniciadas en abril, cuando S&P elevó la nota del país a BBB+, seguida por Fitch en septiembre.

Se trata de la primera mejora de la calificación de Italia desde 2002, cuando la agencia elevó al país de Aa3 a Aa2. EFE

csv/vh