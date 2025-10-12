Meloni recuerda a Colón: Nuestra misión no es derribar estatuas ni borrar héroes

2 minutos

Roma, 12 oct (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recordó que este domingo se celebra en el país el Día Nacional de Cristóbal Colon (Cristoforo Colombo) «para honrar a uno de los más grandes italianos que Italia puede presumir» y agregó: «Nuestra misión no es derribar las estatuas del pasado ni borrar a los héroes que forjaron nuestra identidad».

«Con su extraordinario viaje de hace 533 años, Colón le dio al mundo un mundo nuevo. Concibió una aventura que nadie antes de él había imaginado. Navegó hacia el oeste, más allá de los confines del mundo entonces conocido. Un ‘nuevo Ulises’, no naufragó, sino que logró una de las hazañas más gloriosas de todos los tiempos», explicó Meloni en un comunicado.

Agregó que fue «una empresa que marcó la transición de la Edad Media a la Edad Moderna, reescribió la geografía y cambió las relaciones políticas, culturales y económicas entre los pueblos».

«El viaje de Colón sentó las bases de ese vínculo inquebrantable que une las dos orillas del Atlántico, Europa y América, y que representa el núcleo de lo que llamamos Occidente. No es un espacio físico ni geográfico, sino un sistema de valores que deseamos defender y preservar», señaló.

Destacó, sin dar más referencias: «Nuestra misión no es derribar las estatuas del pasado ni borrar a los héroes que forjaron nuestra identidad, sino añadir nuestras propias estatuas y héroes a esa historia, con orgullo y humildad».

«Hoy recuperamos nuestra identidad y trabajamos para fortalecerla, porque sin ella no podemos volver a la grandeza y devolver a Occidente su papel en el mundo», subrayó.

La mandataria ultraderechista recordó que Colón es el origen que «une a los pueblos italiano y estadounidense» y que «estos lazos son más fuertes que nunca, en parte gracias a la invaluable contribución de la comunidad ítaloamericana al desarrollo, la prosperidad y la fortaleza de Estados Unidos». EFE

ccg/amg