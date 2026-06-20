Meloni responde a Trump: «Mi popularidad no es asunto tuyo, sugiero te centres en la tuya»

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Roma, 20 jun (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Melon, volvió a responder este sábado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump: «Mi popularidad no es asunto tuyo, sugiero que te centres en la tuya», después de que el mandatario hubiera de nuevo cargado contra ella diciendo que su «popularidad está por los suelos».

«Estos ataques constantes e injustificados son absurdos. En cuanto a mi popularidad, ser tu amiga no la ha ayudado en absoluto, ni depende de mi relación contigo. Mi popularidad depende de mi capacidad para defender el interés nacional de Italia, y eso es precisamente lo que siempre he hecho», escribió Meloni en un post en inglés en Instagram.

Y añadió: «Eso mismo hice con respecto a las bases militares estadounidenses en Italia. Su uso se rige por acuerdos que siempre hemos respetado y que no pueden violarse mientras yo sea primera ministra. Italia sigue siendo una nación soberana».

«En cualquier caso, mi popularidad no es asunto tuyo. Sugiero que te centres en la tuya», concluyó.

En otro post posterior, ya en italiano, asegura que no volverá sobre el tema: «porque sigo creyendo en la unidad de Occidente y no creo que esto sea un espectáculo a la altura de nuestra tarea».

Trump había vuelto a hablar de Meloni e insistió en que esta «pidió una y otra vez hacerse una foto» con él durante la Cumbre del G7 en Francia, situación que la primera ministra negó el viernes y manifestó que estaba «atónita» por estas afirmaciones «inventadas».

«Su popularidad en Italia está por los suelos, posiblemente porque le dio la espalda a Estados Unidos —un país que realmente ama y protege a Italia— al negarse a impedir que Irán obtuviera o desarrollara un arma nuclear (¡aunque la OTAN hizo lo mismo, dicho sea de paso!)», publicó Trump en su red social Truth.

El presidente de EE.UU. reprochó hoy a Meloni que no permitiera «utilizar las pistas de aterrizaje italianas —lo que supuso un gran inconveniente logístico—, a pesar de que Estados Unidos aporta cientos de miles de millones de dólares al año para proteger a Italia y a otros ‘supuestos’ aliados de la OTAN».

El inquilino de la Casa Blanca considera que la primera ministra italiana busca un acercamiento con él por sus bajos índices de popularidad: «Ahora, tras la derrota militar de Irán a manos de Estados Unidos, ella quiere volver a ser amiga para ‘mejorar sus cifras’. ¡¡¡No, gracias!!! Presidente DJT».

Tras la entrevista que Trump concedió al canal italiano La 7 en el que aseguró haberse sacado una foto con la primera ministra italiana por «pena» ya que esta le habría «suplicado» hacerla, Meloni publicó un vídeo en sus redes sociales en el que subrayó: «Ni yo ni Italia suplicamos nunca».

La crisis diplomática y el cruce de declaraciones continuaron después con Trump que comentó después en un programa de televisión que no la quiere «como admiradora» por no haber estado como aliada en la guerra con Irán.

La comentarios de Trump resultaron en la cancelación de un viaje del ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, para este domingo y lunes a Miami para el Foro Empresarial y Científico. EFE

ccg/fpa