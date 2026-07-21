Meloni se desvincula del vídeo generado con IA donde se arroja a opositores a los leones

Compartir

2 minutos

Roma, 21 jul (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se desvinculó este martes del vídeo generado por inteligencia artificial (IA) y publicado por el exmilitar y eurodiputato Roberto Vannacci en el que se la ve en escenas ambientadas en la Antigua Roma y en el que se arroja a los leones a miembros de la oposición.

«He leído que algunas figuras de la oposición me piden que me desvincule de un vídeo creado con inteligencia artificial, difundido por otro partido de la oposición, en el que aparezco sin mi consentimiento. Lo hago sin dudarlo. Ese vídeo no refleja mi forma de ser ni mi manera de entender el debate político», escribió la mandataria en un mensaje en la red social X.

Meloni agregó que siempre ha creído «que la política debe medirse por las ideas, el consenso y el voto de los ciudadanos, nunca por la intimidación, el odio o la representación violenta del adversario».

Aunque también invitó a la izquierda a ser igual de firmes «ante asuntos que aún están bajo escrutinio judicial, optan por alimentar un clima de oposición que termina deslegitimando a la policía y proporcionando un pretexto para quienes transforman las calles en lugares de violencia».

«La condena del discurso de odio, de cualquier incitación a la violencia y de cualquier forma de intimidación política no puede aplicarse solo cuando sirve a la controversia del momento. Debe aplicarse siempre. Sin excepciones. Sin doble rasero», agregó Meloni, en referencia a la muerte de Abderrahim Fakir, de 42 años, durante una intervención policial, y las protestas en las calles de Bolonia anoche, que culminaron en enfrentamientos con la policía.

En el vídeo se ve a Vannacci vestido de gladiador recibiendo el símbolo del poder en la Antigua Roma de manos de Giorgia Meloni, vestida de romana, mientras la líder del opositor Partido Demócrata, Elly Schlein, y del Movimiento 5 Estrellas, Giuseppe Conte, observan la escena, atados a un poste, y terminan en el foso del león.

Vannacci, que abandonó la Liga el partido gubernamental liderado por Matteo Salvini hace unos meses, fundó recientemente un nuevo partido de ultraderecha. EFE

ccg/mra