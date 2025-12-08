Meloni se reunirá mañana en Roma con Zelenski

Roma, 8 dic (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recibirá mañana martes al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el marco de la ronda de contactos del mandatario ucraniano con los principales líderes europeos sobre el proceso de paz en Ucrania.

El encuentro se celebrará a las 15:00 horas locales (14:00 GMT) en el Palacio Chigi, sede de la presidencia del Gobierno italiano, según la agenda oficial de Meloni.

En paralelo, Zelenski se reúne este lunes en Londres con el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, para abordar el último plan de paz elaborado a partir de conversaciones entre funcionarios ucranianos y estadounidenses en Florida (EE.UU.) la semana pasada.

La primera ministra ya había adelantado el domingo que se reuniría con Zelenski en los próximos días en el marco de sus contactos sobre el proceso de paz con los principales líderes europeos.

Durante una llamada telefónica con Zelenski, Meloni reiteró la solidaridad de Italia con Ucrania frente a los recientes ataques rusos, reafirmando su firme apoyo al proceso de negociación y al compromiso de Estados Unidos para avanzar hacia una paz «justa y duradera».

Asimismo, Meloni anunció el envío de suministros de emergencia para apoyar las infraestructuras energéticas y la población civil de Ucrania, destacando que los generadores suministrados por empresas italianas serán enviados al país en las «próximas semanas».EFE

