Meloni sigue «con atención» la situación en Venezuela y de los italianos en el país

Roma, 3 ene (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, sigue «con atención» la evolución de los acontecimientos en Venezuela tras el reciente ataque de Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, ha asegurado la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

«La presidenta del Gobierno, Giorgia Meloni, sigue con atención la situación en Venezuela, manteniéndose en contacto constante con el ministro de Exteriores y de la Cooperación Internacional, Antonio Tajani, para obtener información sobre nuestros connacionales», afirmó el Ejecutivo italiano en un breve comunicado.

Meloni, conocida aliada de Trump en la Unión Europea, reconoció en 2024 al líder opositor Edmundo Gonzalez Urrutia como presidente electo de Venezuela y auguró una «transición democrática» en el país tras las controvertidas elecciones del 28 de julio de 2024, en las que Maduro se atribuyó la victoria.

Por su parte, Tajani ha ofrecido la asistencia consular a los italianos presentes en Venezuela, alrededor de 160.000, la mayoría con doble nacionalidad por sus antepasados italianos.

El embajador italiano en el país caribeño, Giovanni Umberto De Vito, ha pedido cautela a la ciudadanía sin «caer en el alarmismo».

«Lo importante es quedarse en casa, no salir a la calle. La situación es tan incierta que mantenemos vivamente mantenerse en contacto con el Consulado, no salir de casa y evitar todo viaje», instó el diplomático en la televisión pública italiana RAI.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado un ataque «a gran escala» en Venezuela y ha asegurado que el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido capturados. EFE

