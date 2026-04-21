Meloni sobre Trump: «La amistad es decir lo que uno piensa cuando no se está de acuerdo»

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Roma, 21 abr (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aseguró este martes que «la amistad consiste en decir lo que uno piensa incluso cuando no se está de acuerdo», en respuesta a las recientes críticas del presidente estadounidense, Donald Trump.

Meloni fue abordada por un periodista mientras recorría los puestos del Salón Internacional del Mueble en Milán (norte de Italia) y preguntada por el choque surgido tras los ataques del estadounidense al papa León XIV.

Aunque previamente la mandataria había atendido a los medios de comunicación sin profundizar en este asunto, fue sorprendida durante su paseo por la feria con preguntas sobre el distanciamiento con Washington.

«Creo que el valor consiste en decir lo que uno piensa incluso cuando no se está de acuerdo, y que la amistad consiste en decir lo que uno piensa incluso cuando no se está de acuerdo», dijo Meloni mientras caminaba por el recinto ferial.

Y añadió que su «firme apoyo a la unidad occidental no cambia, ni tampoco las relaciones entre Italia y Estados Unidos».

«Pero eso no quita que sea una persona acostumbrada a decir lo que piensa», aseguró Meloni, quien también confirmó que no ha hablado con Trump recientemente.

Meloni, considerada hasta hace apenas dos semanas la principal aliada del estadounidense en Europa, respondió así al distanciamiento público del mandatario, quien recientemente dijo que ya no mantienen la misma relación con ella.

El origen de este desencuentro se remonta a las duras críticas del presidente de EE.UU. contra el papa León XIV, a quien calificó de «débil» y «terrible en política exterior», unas palabras que la italiana tildó de «inaceptables» en defensa del pontífice.

Esta postura provocó una airada reacción de Trump, quien en una entrevista al diario Corriere della Sera acusó a Meloni de ser «ella la inaceptable» y de pretender que Estados Unidos haga el trabajo por ella.EFE

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