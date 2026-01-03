Meloni ve «legítimo» el ataque estadounidense en Venezuela por combatir el narcotráfico

1 minuto

Roma, 3 ene (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha considerado este sábado «legítimo» el ataque de Estados Unidos en Venezuela para defenderse del narcotráfico, aunque precisando que la intervención militar de un país extranjero no es «la vía» para acabar con una dictadura.

«El Gobierno cree que la acción militar exterior no es la vía a recorrer para poner fin a regímenes totalitarios pero al mismo tiempo considera legítima una intervención de naturaleza defensiva contra ataques híbridos a su propia seguridad, como en el caso de entidades estatales que alimentan y favorecen el narcotráfico», dijo en un comunicado. EFE

gsm/vh