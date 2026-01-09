Meloni ve una señal de «pacificación» y «gran valor» de Venezuela la liberación de presos

Roma, 9 ene (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha considerado este viernes la liberación de dos ciudadanos italianos y otros presos en Venezuela como una señal «de gran valor» por la pacificación por parte de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

«Acojo la señal dada por la presidenta Delcy Rodríguez como de gran valor, unilateral y que va en el sentido de la pacificación del país», dijo la mandataria italiana sobre la liberación de presos en su tradicional rueda de prensa de inicio de año.

Meloni, reconocida aliada europea del presidente estadounidense Donald Trump, agregó que la decisión de Caracas favorece «la definición de relaciones nuevas y diferentes entre Italia y Venezuela». EFE

