Meloni ve una señal de «pacificación» y «gran valor» de Venezuela la liberación de presos

3 minutos

Roma, 9 ene (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha considerado este viernes la liberación de dos ciudadanos italianos y otros presos en Venezuela como una señal «de gran valor» por la pacificación por parte de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

«Acojo la señal dada por la presidenta Delcy Rodríguez como de gran valor, unilateral y que va en el sentido de la pacificación del país», dijo la mandataria italiana sobre la liberación de presos en su tradicional rueda de prensa de inicio de año.

Meloni, reconocida aliada europea del presidente estadounidense Donald Trump, agregó que la decisión de Caracas favorece «la definición de relaciones nuevas y diferentes entre Italia y Venezuela».

Los dos ciudadanos italianos liberados de las cárceles venezolanas son el empresario Luigi Gasperin y el periodista y líder político italo-venezolano Biagio Pilieri.

Gasperin había sido arrestado en agosto de 2025 en el estado Monagas bajo cargos de posesión y uso de material explosivo, aunque su caso era visto por muchos como una persecución política relacionada con sus actividades profesionales.

Por otro lado, Pilieri fue arrestado en 2024 y era conocido por su activismo dentro de la oposición venezolana.

En una declaración previa a la rueda de prensa, Meloni agradeció la decisión de iniciar la liberación de prisioneros políticos y dijo esperar «sinceramente» que el proceso continúe «con más pasos en la misma dirección».

El Gobierno de Meloni sigue trabajando para la liberación de otros ciudadanos italianos que permanecen detenidos en Venezuela, como el caso de Alberto Trentini, un cooperante italiano que fue arrestado en noviembre de 2024 mientras trabajaba para una ONG.

«El Gobierno se ocupa de este asunto desde hace 400 días (…) No dejaremos de ocuparnos hasta que la madre de Trentini pueda abrazar a su hijo», afirmó Meloni, que recordó que hay más ciudadanos italianos detenidos en el país latinoamericano.

Preguntada sobre su valoración de la situación en Venezuela, la primera ministra italiana expresó que «no se es consciente, o se finge no ver, la realidad en la que se encuentra el pueblo venezolano», subrayando los bajos salarios y la «pobreza generalizada», aunque reconoció «la esperanza de que la situación pueda mejorar con la presidenta Rodríguez».

Meloni también cuestionó la actitud de algunos sectores de la izquierda, al comentar: «Lo que me sorprende, aunque ya no me sorprende, es lo que reflejan esas imágenes: un mundo donde la ideología no se adapta a la realidad, sino que es la realidad la que se ajusta a la ideología».

«Ver a italianos de extrema izquierda explicando a exiliados venezolanos qué significa ser venezolano… lo considero surrealista», añadió, criticando la postura de la izquierda, que, según ella, «siempre está del lado equivocado de la historia». EFE

csv/cg

(foto)(vídeo)