Meloni viaja a Omán, Japón y Corea del Sur en su primer viaje internacional de 2026

2 minutos

Roma, 13 ene (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, realizará en los próximos días su primer viaje internacional de 2026, que la llevará a Omán, Japón y Corea del Sur, en una misión gubernamental destinada a estrechar vínculos políticos y económicos con sus homólogos asiáticos.

Según la agenda oficial, Meloni iniciará este miércoles su gira en Omán, tras aceptar la invitación del sultán Haitham bin Tariq al Said, poco más de un mes después de la última reunión bilateral celebrada en Manama (Baréin), en la que ambas partes abordaron vías para ampliar la cooperación en distintos sectores.

Ese mismo miércoles, ambos líderes mantendrán un encuentro en el que la primera ministra italiana estará acompañada por una delegación oficial integrada por miembros del Gobierno, según informó el Sultanato de Omán.

Al día siguiente, Meloni se desplazará a Japón, donde permanecerá tres días, antes de concluir el viaje con una estancia de dos días en Corea del Sur.

En Japón, Meloni se reunirá con su homóloga, la conservadora Sanae Takaichi, con quien celebrará el 160 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Según el portavoz del Gobierno japonés, Minoru Kihara, los detalles de la cumbre aún no han sido definidos, aunque se prevé que ambas dirigentes aborden un amplio abanico de cuestiones, desde la situación internacional hasta asuntos regionales.

Takaichi y Meloni, ambas conservadoras, son actualmente las únicas dos mujeres mandatarias del G7, y su cálido abrazo en los márgenes de la última cumbre del G20 en Sudáfrica, el pasado noviembre, fue uno de los momentos más comentados del encuentro.

El sábado, Meloni se reunirá en la Embajada de Italia en Tokio con los máximos responsables de las principales empresas japonesas, con quienes intercambiará puntos de vista para fomentar nuevas asociaciones industriales y un aumento de las inversiones en Italia, según informaron medios locales.

La primera ministra partirá hacia Corea del Sur el domingo y permanecerá allí hasta el lunes, donde será recibida previsiblemente por su homólogo, Lee Jae-myung.

Se trata de la primera misión bilateral de un jefe de Gobierno italiano a Corea del Sur en los últimos 19 años.

A su regreso a Italia, el 19 de enero, la agenda oficial aún no contempla la posible participación de Meloni en el Foro Económico Mundial de Davos, que se celebrará en esa localidad suiza del 19 al 23 de enero, si bien medios italianos adelantaron que está previsto que asista. EFE

