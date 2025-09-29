The Swiss voice in the world since 1935
Meloni y el príncipe del Bahréin piden el alto al fuego «inmediato» en Gaza

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Roma, 29 sep (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el príncipe heredero de Bahréin, Khalifa bin salman Al-Khalifa, pidieron este lunes, en una nota conjunta emitida tras su reunión en Roma, el cese «inmediato» de las hostilidades en Gaza y la liberación de los rehenes, y confirmaron su apoyo a la solución de los dos Estados «con Palestina coexistiendo en paz junto a Israel».

«Italia y Bahréin se comprometieron a continuar trabajando juntos para lograr la paz y la estabilidad en Oriente Medio», señaló el comunicado.

Ambos líderes condenaron además «cualquier acción unilateral o violente en Cisjordania que socave la solución de los dos Estados».

«Ambas partes reclamaron asistencia humanitaria plena y segura para la población de Gaza, así como la liberación de todos los palestinos retenidos», señalaron.

También subrayaron su «compromiso con la integridad territorial, la unidad y la soberanía» de Siria: «Expresaron su apoyo a la recuperación económica y reconstrucción de Siria, así como al regreso voluntario, seguro, digno y sostenible de los sirios mediante la cooperación con agencias de la ONU».

Recalcaron que Irán debe cumplir «sus obligaciones nucleares vinculantes» según el Tratado de No Proliferación Nuclear».

Y añadieron: «Ambas partes reiteraron su apoyo a todos los esfuerzos diplomáticos orientados a lograr una solución integral y duradera al tema nuclear iraní».

«Italia y Baréin también continuarán sus esfuerzos para lograr una paz justa y duradera en Ucrania», aseveraron.

En la reunión entre ambos gobernantes también se trataron temas centrales como la migración, un «asunto global que requiere un compromiso colectivo e internacional»; la «necesidad» de la cooperación multilateral en temas regionales o la transición energética.

«Italia y Baréin se comprometieron a reforzar su vital asociación en materia de defensa, tanto a nivel militar como industrial», concluyeron.

Ambas partes celebraron la firma de un Memorando de Entendimiento que establece una Asociación Estratégica de Inversión y Cooperación (AIE) con un compromiso de inversión superior a los mil millones de euros.

Previamente, Al Khalifa se reunió con el papa León XIV, con quien también destacó la «urgente necesidad de poner fin a la guerra en Oriente Medio» y abordó la política de Bahréin para promover el diálogo interreligioso. EFE

ccg/pddp

