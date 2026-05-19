Meloni y Modi buscarán aumentar el comercio bilateral a 20.000 millones en 2029

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Roma, 19 may (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recibirá mañana en Roma a su homólogo de la India, Narendra Modi, con el objetivo de consolidar las relaciones bilaterales y aumentar el intercambio comercial hasta los 20.000 millones de euros en 2029.

Modri cumplirá así el primer viaje oficial de un primer ministro indio a Italia en los últimos 26 años, aunque ya visitó el país para la cumbre del G7 en 2024 y del G20 en 2021.

Será recibido por Meloni a las 11.30 hora local (9.30 GMT) en la Villa Pamphilj de Roma, sede de representación gubernamental para las visitas de los jefes de Estado o Gobierno extranjeros.

Este viaje tiene una importancia «particular» en el objetivo de la consolidación de las relaciones bilaterales entre Italia e India y en el refuerzo de su diálogo político, según fuentes italianas.

Meloni y Modri, que en los últimos tres años se han visto en siete ocasiones en varias cumbres, revalidarán la Asociación Estratégica de 2023 en ámbitos como la defensa, la investigación científica, el comercio, la lucha al terrorismo o la Inteligencia Artificial.

Y, para seguir ese camino, ambos mandatarios adoptarán mañana una declaración conjunta que elevará las relaciones bilaterales al rango de ‘Asociación Estratégica Especial’, indicando nuevas metas.

Entre los principales objetivos que se fijarán, según las fuentes italianas, están la institución de encuentros anuales a nivel de jefes de Gobierno.

Pero también el compromiso conjunto de alcanzar antes de 2029 un volumen de intercambios comerciales de 20.000 millones de euros (en diciembre de 2025 eran de 14.000 millones de euros).

Unas expectativas que, según Roma, se verían beneficiadas por el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea e India.

Meloni y Modi presidirán en Roma en un almuerzo de trabajo con representantes de importantes grupos industriales de ambos países para analizar cómo se puede mejorar la cooperación económica.

Y asistirán a la firma de una serie de memorándum de entendimiento en los sectores del transporte marítimo, de la agricultura, la educación superior, los minerales críticos, la cultura y de la lucha a los delitos financieros.

En el encuentro, que se enmarca en una gira que Modi ha llevado a cabo a Emiratos Árabes Unidos, Países Bajos, Suecia y Noruega, también hablarán de los principales temas internacionales, desde la crisis en Oriente Medio a la guerra en Ucrania. EFE

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