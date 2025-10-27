Meloni y Orbán analizan en Roma la situación en Ucrania y Oriente Medio

Roma, 27 oct (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su homólogo húngaro, Viktor Orbán, se reunieron este lunes en Roma, en un encuentro en el que hablaron de la situación en Ucrania y en Oriente Medio, además de tratar cuestiones relacionadas con la política migratoria.

«La reunión permitió centrar las perspectivas de las relaciones bilaterales y mantener un intercambio de opiniones sobre los principales temas de la actualidad internacional», informó la oficina de Meloni en un comunicado, tras reunirse ambos mandatarios en el marco de la visita de Orbán a Italia y el Vaticano.

Durante el encuentro, los mandatarios abordaron con especial atención «la situación en Ucrania, los acontecimientos en Oriente Medio y la agenda europea», así como «las iniciativas para una gestión eficaz e innovadora de los flujos migratorios».

Meloni y Orbán debatieron además «sobre las oportunidades que ofrece el instrumento europeo SAFE, evaluando posibles sinergias entre Italia y Hungría en apoyo de sus respectivas capacidades industriales y tecnológicas».

El SAFE es un instrumento financiero de la Unión Europea destinado a financiar inversiones urgentes y a gran escala en la producción de defensa europea.

Por su parte, Orbán se reunió esta mañana con el papa León XIV, a quien pidió apoyo a los esfuerzos de Hungría para detener la guerra en Ucrania. EFE

