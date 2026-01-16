Meloni y Takaichi elevan las relaciones entre Japón e Italia mientras subrayan su afinidad

Tokio, 16 ene (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y su homóloga japonesa, Sanae Takaichi, subrayaron este viernes su afinidad personal al elevar la relación estratégica entre ambos países durante una cumbre en Tokio, con un foco especial en la cooperación en materia de seguridad económica y el fortalecimiento de las cadenas de suministro de minerales críticos.

«Me gustaría aprovechar la oportunidad de la visita de la primera ministra Meloni a Japón para fortalecer aún más la relación especial entre nuestros dos países», dijo Takaichi, destacando que este año es el 160 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales.

La primera ministra nipona precisó, en declaraciones a los medios tras la cumbre, que Tokio y Roma acordaron fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos. Este objetivo, unido a la visita a Japón esta misma semana del mandatario surcoreano, Lee Jae-myung, son vistos como un intento de fortalecer alianzas para contrarrestar la creciente influencia de China.

Paralelamente, las visitas a Asia no solo de Meloni, sino también de su homólogo canadiense, Mark Carney, y el canciller alemán, Friedrich Merz, marcan la búsqueda de socios por parte de líderes occidentales ante el nuevo orden mundial derivado de las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump.

La ultraderechista Meloni hizo por su parte hincapié en la «sintonía particular» que le une a Takaichi, la única otra mandataria mujer del G7.

«Creo que es una firme candidata a convertirse rápido en una sólida amistad también personal, claramente siempre en el interés recíproco de nuestras naciones», dijo la primera ministra italiana a los medios tras la cumbre.

Meloni continuará el sábado su visita oficial reuniéndose en la Embajada de Italia en Tokio con los máximos responsables de las principales empresas japonesas, con quienes intercambiará puntos de vista para fomentar nuevas asociaciones industriales y un aumento de las inversiones en Italia.

Takaichi y Meloni, ambas conservadoras, son actualmente las únicas mujeres mandatarias del G7, y su cálido abrazo en los márgenes de la última cumbre del G20 en Sudáfrica, el pasado noviembre, fue uno de los momentos más comentados del encuentro. EFE

