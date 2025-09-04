The Swiss voice in the world since 1935

Meloni y Trump hablaron de que la paz en Ucrania pasa por mantener la presión sobre Rusia

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Roma, 4 sep (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, mantuvo este jueves una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que coincidieron en que la paz «sólo puede alcanzarse con un enfoque que combine el apoyo continuo a Ucrania» y «la presión colectiva sobre Rusia, también a través de sanciones y garantías de seguridad».

Durante la llamada, ambos líderes compartieron los resultados de la reunión celebrada con anterioridad de los países que integran la llamada Coalición de Voluntarios para ayudar a Ucrania y reafirmaron «el sentido de unidad, al reiterar el objetivo común de una paz justa y duradera para Ucrania», informó la oficina de prensa del Gobierno italiano.

Paz que, coincidieron, «solo puede alcanzarse con un enfoque que combine el apoyo continuo a Ucrania, la búsqueda del cese de las hostilidades, el mantenimiento de la presión colectiva sobre Rusia, también a través de sanciones, y garantías de seguridad sólidas y creíbles, a definirse en un espíritu de cooperación entre ambas orillas del Atlántico», añadió la nota.

Respecto a la reunión de la Coalición de Voluntarios, la mandataria volvió a exponer su propuesta de un mecanismo de defensa de seguridad colectiva inspirado en el artículo 5 del Tratado de Washington, como elemento clave del componente político de las garantías de seguridad para Ucrania.

Asimismo, reafirmó que Italia no enviará tropas a Ucrania y confirmó su voluntad «de apoyar un posible alto el fuego con iniciativas de monitoreo y entrenamiento fuera de las fronteras de Ucrania». EFE

csv/ccg/lar

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR