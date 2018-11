Ana Frank, en Fráncfort del Meno en 1932, a la edad de tres años. (Anne Frank Fonds / Getty Images)

Edith Frank, madre de Ana, en 1935. La familia ya vive en Ámsterdam. Es un período complicado para ella: debe aprender holandés, lo que le resulta más difícil que a sus hijas. (Photo collection Anne Frank House) Ana Frank en Sils-Maria, en los Grisones (Suiza), en el verano de 1935. Dos veces pasa ahí sus vacaciones con sus familiares. Más tarde, como lo anota en su diario, la chica sueña con ese poblado de montaña e imagina regresar algún día para aprender el dialecto local y ser protagonista en un filme suizo. (Anne Frank Fonds / Getty Images)

Otto Frank, padre de Ana, en 1936. (Photo collection Anne Frank House) Con su diario, Ana Frank ha conmovido a millones de personas en el mundo entero. (EPA / Keystone)

Ane Frank en su escritorio en 1940. La Alemania nazi invade ese año los Países Bajos. (Anne Frank Fonds / Getty Images)

La familia Frank se esconde, en 1942, en este inmueble ubicado en el número 263 de Prinsengracht, en Ámsterdam, hasta su arresto dos años más tarde. (akg-images) La entrada al escondite es disimulada con un librero giratorio. Miep y Jan Gies, quienes junto con otras personas ayudaron a la familia de Ana a ocultarse, muestran el lugar en 1987. (EPA / Keystone)

Páginas con anotaciones del diario de Ana Frank. (United Archives / Keystone)

Otto Frank huye a Ámsterdam con su familia en 1933, pero su su madre, Alice Frank-Stern (izq), su mejor amigo y cuñado, Erich Elias (der), así como su hermana Leni Elias-Frank (frente a su esposo) se instalan en Suiza con sus dos hijos, Bernd y Stephan. Imagen captada en la estación de trenes de Basilea en 1936. (Anne Frank Fonds / Getty Images)

Ana Frank en 1941. (akg-images)

