En las columnas de las farolas, el artista reprodujo fragmentos de textos de la psicoanalista Janine Altounian que se leen de abajo hacia arriba.

Pese a la oposición de Ankara, las Reverberaciones de la Memoria fueron inauguradas en Ginebra, después de 10 años de batalla judicial y diplomática. El trabajo del artista Melik Ohanian rinde homenaje a los armenios masacrados hace más de un siglo en Turquía y a los muchos suizos que se movilizaron en su nombre desde los primeros ataques. Un mensaje que no ha perdido nada de su relevancia.

El día de la inauguración de las Reverberaciones de la Memoria, el viernes 13.04, en un parque de Ginebra, la Federación de Asociaciones Turcas en la Suiza de habla francesa expresó nuevamente su indignación mediante una publicación pagada de dos páginas en el diario la ‘Tribune de Genève’. En ella se aprecia la silueta de la ciudad de Calvino teñida de un sangriento rojo que gotea. Una de las farolas que componen el monumento se separa del conjunto y el ornamento se transforma en una horca con un colgado que se supone representa la historia y la verdad.

Es difícil no advertir, más allá de la metáfora, el reflejo de las escenas traumáticas del genocidio armenio y la amenaza implícita de que las masacres puedan comenzar de nuevo.

Conmocionado por este siniestro cartel publicitario y sorprendido por el hecho de que el diario ginebrino se haya prestado a la operación, el autor de las Reverberaciones de la Memoria advierte en ello una confirmación de la relevancia del monumento y su actualidad. “El camino recorrido por el proyecto y las oposiciones encontradas son una parte integral del trabajo. De manera análoga, este recorrido reproduce lo que sufrieron los armenios durante y después del genocidio. Toda esta controversia política y jurídica en torno al proyecto proporciona a la obra su propia realidad y su propia vida”, afirma Melik Ohanian, artista francés de origen armenio.

Constituido por nueve farolas diseminadas en un parque público con una lágrima en lugar de la bombilla, las Reverberaciones de la Memoria reflejan el destino de los armenios torturados, sus descendientes y todos los que les brindaron ayuda, sobre todo en Ginebra.

Ginebra, hogar armenio

“Ginebra tiene un lugar importante en la historia moderna de los armenios”, subraya el historiador Vicken Cheterian. En esta ciudad, siete estudiantes de la Universidad de Ginebra fundaron el primer partido político armenio y el primer partido marxista del Oriente Medio. En esa época, anterior a la Primera Guerra Mundial, Ginebra acogía a muchos exiliados políticos y revolucionarios. Los armenios se codearon con activistas de los Jóvenes turcos que compartían el objetivo común de reformar el poder otomano. Y ello, antes de que a su vez persiguieran a los armenios una vez en el poder a la caída del imperio.

Por su parte, los suizos estaban particularmente afectados por la causa armenia. “La prensa suiza cubrió en detalle las masacres hamidianasEnlace externo (1894-1896), luego el genocidio y sus consecuencias”, recuerda Vicken CheterianEnlace externo.

Lo anterior no dejó de provocar la ira del poder otomano y luego turco. En una carta enviada en 1897 al presidente de la Confederación, el embajador suizo en París evoca el problema: “Se leen mucho los periódicos suizos y en particular los de la Suiza de expresión francesa son ampliamente leídos en el extranjero; se sabe que no son comprados; se sabe que representan una especie de medio de la conciencia europea en un país libre y honesto; hay una especie de aureola alrededor de la literatura suiza en francés. Sería conveniente que su prensa bajara un poco el tono y que sus hombres públicos pusieran un poco en sordina sus manifestaciones”.

Así que un poco de todo eso se repitió durante la inauguración de las Reverberaciones de la Memoria. Sin embargo, el memorial quiere hablar de todos los genocidios y masacres perpetrados a gran escala en el siglo XX y del recuerdo doloroso que suscitan.

Una inspiración para los nazis

Por otra parte, ha sido establecido históricamente que el genocidio de los armenios en 1915 fue una fuente de inspiración para los nazis. “Durante la Primera Guerra Mundial, el ejército otomano estaba bajo un mando militar alemán de 12 000 individuos. Participaron en la planificación y en algunos casos, en la deportación y las masacres de armenios. Y como lo ha relatado el historiador Stefan IhrigEnlace externo, los dirigentes nazis, muchos de los cuales habían oficiado en Turquía, vieron en el genocidio armenio la solución ideal para resolver, según ellos, el problema de las minorías en Europa”, subraya Vicken Cheterian.

Y no se trata solamente del impacto de esas matanzas perpetradas por un poder otomano contra los armenios, sino también aquellas contra los griegos de Anatolia y los asirios.

Una limpieza étnica que continúa

“No entendimos la importancia de los griegos, los asirios y los armenios en la historia de Medio Oriente. Esos pueblos estaban presentes antes de la llegada de los árabes y los turcos, y ayudaron a dar forma al Medio Oriente. El empobrecimiento cultural, político y económico de esta región también puede explicarse por la desaparición de esas comunidades que fueron el puente entre los otros componentes de la población. El resurgimiento de tensiones y enfrentamientos en las últimas décadas entre chiitas y sunitas también se explica por la desaparición de los cristianos de Oriente”, señala Vicken Cheterian.

Reconocer la realidad del genocidio armenio también ayuda a comprender la dinámica letal que ensangrienta la región en la actualidad. ¿Debería entonces el Gobierno suizo reconocer oficialmente esos crímenes masivos? Para Sarkis Shahinian, del Grupo Parlamentario Suiza-Armenia, la decisión que adopten o no los miembros actuales o futuros del Gobierno no es tan importante: “La Confederación ha reconocido el genocidio armenio en el mensajeEnlace externo que explica las razones de su adhesión al Estatuto de Roma que instituye la Corte Penal Internacional”.

















Traducido del francés por Marcela Águila Rubín

