Memphis contra Coutinho: Corinthians y Vasco da Gama se juegan la Copa de Brasil

2 minutos

Brasilia, 20 dic (EFE).- Memphis Depay y Philippe Coutinho se juegan este domingo la Copa de Brasil, un título que pondría broche de oro a la temporada y que además vale un preciosísimo cupo para la Copa Libertadores de 2026.

Corinthians y Vasco empataron 0-0 en el partido de ida de la final, disputado el pasado miércoles en São Paulo, y se juegan los laureles en un partido con fuerzas igualadísimas que se decidirá en el estadio Marcaná de Río de Janeiro, a las 18:00 (21:00 GMT), con el Vasco como local.

Para ambos equipos, el título supondría un gran éxito en una temporada turbulenta, en la que tanto los paulistas como los cariocas han mirado de reojo a los puestos de descenso.

Y en el caso de sus estrellas, Memphis y Coutinho, la Copa también significaría el título más importante en sus respectivas vitrinas desde que decidieron jugar en Brasil.

El internacional neerlandés sí ha podido celebrar este año un título, el Campeonato Paulista, pero el exjugador del Bayern de Múnich y del Barcelona todavía no ha levantado un trofeo desde que regresó al equipo carioca en 2024.

Memphis no se entrenó este viernes, para evitar un mayor desgaste físico al final de una temporada maratoniana en la que ha jugado 60 partidos con el Corinthians y la selección neerlandesa. No obstante, tiene asegurado un puesto en la alineación titular.

El neerlandés tendrá a su lado a Yuri Alberto, delantero que ya se ha puesto la camiseta de la selección brasileña, así como al argentino Rodrigo Garro, un jugador importante en la creación de juego del Corinthians.

En tanto, Coutinho tampoco estará solo. Contará con el apoyo del delantero Rayan, una de las revelaciones de la temporada y que suma 5 goles en la Copa.

La final también enfrenta a dos exseleccionadores brasileños: Fernando Diniz, del Vasco, y Dorival Júnior, del Corinthians, y quien es uno de los entrenadores con mejor palmarés en la Copa, con tres títulos.

Para el Corinthians, este sería su cuarto título de Copa, el primero desde 2009, y para el Vasco da Gama sería el segundo, tras el que ganó en 2011.EFE

mp/apa