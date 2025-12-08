Mendonça destaca el récord de ‘El agente secreto’, con 3 nominaciones a los Globos de Oro

Río de Janeiro, 8 dic (EFE).- El cineasta Kleber Mendonça Filho, director de ‘El agente secreto’, destacó este lunes el récord logrado por el largometraje brasileño al ser nominado a tres premios Globo de Oro (mejor película dramática, mejor película extranjera y mejor actor para Wagner Moura).

«No sabía que las tres nominaciones al Globo de Oro son un récord brasileño. Gracias por avisarme y un abrazo enorme a todo el equipo increíble que hizo O Agente Secreto», afirmó el director en un mensaje que publicó en redes sociales.

Además de ser la primera vez que una producción brasileña recibe tres nominaciones al Globo de Oro, es también la primera vez que una película del país es postulada al principal premio.

«Muchas gracias por los mensajes de todos. Mi (teléfono) celular parece un árbol de Navidad», agregó el director en su mensaje.

El drama histórico brasileño, escrito y dirigido por Mendonça Filho e interpretado por Moura, relata la historia de un experto en tecnología que, víctima de una persecución en plena dictadura brasileña, tiene que huir hacia su ciudad natal, Recife, para buscar a su hijo e intentar llevarlo al exterior.

Ambientada en el Brasil de 1977 y en pleno carnaval, la película cuenta con un reparto liderado por Moura, el actor más internacional de Brasil y conocido por series como ‘Narcos’ (2015) o ‘Elite Squad’ (2007).

‘O Agente Secreto’ ya le valió a Filho el premio a mejor dirección en el Festival de Cannes de 2025 y a Moura el de mejor actor.

La película, que Brasil postuló como su representante al Oscar a la mejor película en lengua extranjera, es la gran esperanza del país para repetir el éxito obtenido por ‘Ainda estou aqui’ (‘Aún estoy aquí’, de Walter Salles), que recibió ese galardón en la pasada edición.

Además de los premios en Cannes, la película de Mendonça Filho quedó en segundo lugar el domingo entre los postulados al premio a Mejor Película de los críticos de Los Ángeles.

Y la semana pasada fue elegida la Mejor Película Internacional por el New York Film Critics Circle Awards (NYFCC), que también le otorgó el premio de Mejor Actor a Moura. EFE

