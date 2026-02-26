Mendonça Filho: «Es un momento muy feliz. Estoy feliz, pero quiero que acabe»

París, 26 feb (EFE).- El realizador brasileño Kleber Mendonça Filho, que aspira esta noche al César a la mejor película extranjera por ‘O Agente Secreto’ (‘El agente secreto’), aseguró que se siente «muy feliz» por el éxito que está teniendo su filme en la temporada de premios, pero entre risas afirmó también que quiere que termine.

«Es un momento muy feliz. Estoy feliz, pero quiero que acabe», dijo entre risas en la alfombra roja de la 51 ceremonia de los César, que se celebra en el legendario teatro Olympia de la capital francesa.

El cineasta explicó, en concreto, que aunque no se encuentra «cansado físicamente» porque duerme muy bien, está «un poco cansado de la repetición» y de la «montaña rusa» que ha supuesto el éxito de la película protagonizada por Wagner Moura, que el próximo 15 de marzo aspirará a cuatro premios Óscar.

En París, su película ambientada en el Brasil de los años 70, en el final de la dictadura, compite en su categoría contra la española ‘Sirat’ (Óliver Laxe), la china ‘Black Dog’ (Guan Hu), la estadounidense ‘Una batalla tras otra’ (Paul Thomas Anderson) y la noruega ‘Valor sentimental’ (Joachim Trier).

Mendonça Filho aseguró que en estas galas se siente «siempre un poco nervioso», aunque con la presencia de muchos amigos es más fácil.

«Es un momento muy loco para todos los cineastas, los productores, muchos viajes, muchos encuentros, mucho alcohol. Pero estoy acá. Estoy trabajando para mi película», contó. EFE

