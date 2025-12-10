Menores y redes: Nueva Zelanda, Dinamarca o España siguen la estela de Australia

Redacción inernacional, 10 dic (EFE).- Nueva Zelanda, Dinamarca y Españ, son algunos de los países que se han planteado un control más severo en el acceso de los menores a las redes sociales para protegerles de potenciales riesgos.

Todos ellos siguen la estela de Australia, que hoy marcó un hito histórico al entrar en vigor una de las leyes más estrictas del planeta: ha vetado el acceso de los menores de 16 años a las redes y, en caso de incumplimiento, Tiktok, Instagram o Facebook se arriesgan a multas de casi 31 millones de euros.

En mayo, el primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, abogó por impulsar una ley que prohíba el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

La propuesta de ley, que se desconoce aún cuándo podría ser presentada ante el Parlamento, exigiría a las tecnológicas a adoptar medidas para evitar que los adolescentes de 16 años creen cuentas, y recoge sanciones de hasta dos millones de dólares neozelandeses (1,05 millones de euros).

«No es un problema político. De hecho, es un problema de Nueva Zelanda», subrayó Luxon.

Hace una mes, el Gobierno danés presentó también un acuerdo con dos fuerzas opositoras para prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años.

La propuesta, que cuenta con apoyo de una mayoría suficiente del Parlamento, incluye no obstante la posibilidad de que los padres puedan hacer una excepción y permitir el acceso desde los 13 años en algunos casos.

América Latina

Colombia está tramitando en su congreso un proyecto de ley para regular el uso de las redes sociales en los menores de 14 años para impedirles acceder y crear cuentas en estas plataformas.

El proyecto, que fue aprobado ya por la Comisión Sexta del Senado, plantea además una restricción horaria de entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, entre los menores autorizados.

En septiembre de 2025, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionó una ley que impone límites para el uso de las redes por parte de niños y adolescentes, con un mensaje a su homólogo estadounidense, Donald Trump, un tenaz crítico de todo tipo de regulación en la internet.

Trump impuso a la mayoría de los productos brasileños aranceles del 50 %, en parte como represalia por el juicio al expresidente Jair Bolsonaro, pero también por las regulaciones que hay en el país sobre las redes sociales, que considera atentan contra las empresas estadounidenses del sector.

España y la UE

En marzo de este año, el Gobierno español aprobó también el anteproyecto de ley para proteger a los menores dentro del mundo digital, que obliga a que los nuevos dispositivos incluyan un control parental, reformas en el Código Penal para castigar las ‘deepfake’ (imágenes generadas por inteligencia artificial) y eleva de 14 a 16 la edad mínima para abrirse una cuenta en redes.

El Reglamento Europeo que aborda esta cuestión establece que la edad mínima para tener una cuenta de redes sociales son los 16 años, pero está permitido que los países miembro establezcan cualquier límite de edad a partir de los 13 años.

La Unión Europea cuenta con la Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales, en vigor desde 2010, y la Ley de Servicios Digitales, que promueven la adopción de medidas apropiadas para proteger a los niños online, desde la verificación de edad a la eliminación de contenido inapropiado.

Estados Unidos y Puerto Rico

En julio de 2024, Puerto Rico decretó los 18 años como la edad mínima para que una persona pueda activar una cuenta en cualquier red social, una medida que es similar a la de Texas (EEUU), donde se exige a las plataformas garantizar que los menores de 18 no puedan acceder a contenido considerado dañino u obsceno.

Esta legislación, en vigor desde el 1 de septiembre de 2024, exige a las empresas crear una herramienta que permita a los padres o tutores supervisar las cuentas de sus hijos.

Por otra parte, en Nueva York se aprobaron en junio de 2024 dos leyes: una para exigir el consentimiento paterno para que los menores de 18 años usen los «hilos adictivos» basados en algoritmos de recomendación, y otra para limitar la recopilación de datos de menores.

Estas medidas sin precedentes convirtieron a Nueva York en el primer Estado de EEUU que regula por ley los algoritmos de las redes. EFE

