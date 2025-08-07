Mensajes propalestinos y pintura roja en la puerta de la aerolínea israelí El Al en París

1 minuto

París, 7 ago (EFE).- La puerta de entrada y la fachada de la sede de la aerolínea israelí El Al en el centro de París fueron embadurnadas la anoche con pintura roja y mensajes propalestinos y la palabra «genocidio», en relación con la acción del Ejército de Israel en Gaza.

De momento, nadie se ha atribuido la autoría de las pintadas, alguna de las cuales mostraban lemas como «El Al, aerolínea genocida», «Viva Palestina libre» o «Palestina vivirá, Palestina vencerá».

Según los medios, la compañía israelí ha decidido suspender la presencia de sus miembros en la capital francesa.

Estos actos vandálicos se producen en un clima diplomático enrarecido entre Francia e Israel, después de que el mes pasado el presidente francés, Emmanuel Macron, anunciara que en septiembre reconocerá formalmente el Estado palestino durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Con esa iniciativa, que ha sido objeto de críticas muy duras del Gobierno israelí, Macron pretende arrastrar a hacer lo mismo a otros países occidentales que no lo han hecho todavía, y también a que los estados del mundo árabe a su vez normalicen sus relaciones con Israel.

De ese forma, el presidente francés confía en convencer a las autoridades israelíes para que abandonen su estrategia belicista y salvar la solución de los dos Estados. EFE

ac/ngp/fpa