Halagüeño panorama para universitarios suizos 27 de agosto de 2018 - 15:29 Un año después de terminar sus estudios, alrededor del 95% de los graduados universitarios suizos tienen trabajo, según estadísticas oficiales. Las cifras muestran una situación óptima en comparación con otros países europeos. La Oficina Federal de Estadística (OFS) publicó este lunes un informe, según el cual solamente el 4,8% de los universitarios suizos aún están desempleados un año después de concluir sus estudios, una cifra que coincide con la tasa de desempleo general en el país. El porcentaje es favorable en relación con los países vecinos de la Unión Europea, en los que el promedio del desempleo de los egresados de tercer nivel, entre uno y tres años después de dejar las aulas, es del 15,1%, según Eurostat. Sin embargo, la imagen está lejos de ser homogénea al interior de Suiza. La geografía, el tipo de educación y la edad revelan grandes diferencias. Por ejemplo, los poseedores de títulos universitarios de los cantones de habla francesa e italiana tienen muchas más probabilidades de estar desempleados: el 9,6% de quienes concluyeron su formación en la Universidad de Ginebra están sin trabajo un año después, mientras que la cifra de Neuchâtel y Lugano es de 7,5 % y 7%, respectivamente. Por el contrario, las universidades de Lucerna (1,7%), la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (2,1%), las universidades de San Gall (2,7%) y Berna (2,8%) registran los mejores porcentajes. Los graduados de las escuelas pedagógicas tienen las mejores oportunidades (tasa de desempleo de 0.6%) y también las mejores perspectivas financieras, con salarios un 12% superiores a los de los diplomados de otras instituciones de tercer nivel, de acuerdo con las estadísticas. La edad también incide: los estudiantes que terminan sus estudios antes de los 25 años tienen mejores expectativas que aquellos que obtienen su título después de los 30, aunque estos últimos ganan más. Los titulares de certificados técnicos en áreas como TI, medicina y farmacia tienen mejores posibilidades de empleo que los poseedores de diplomas en el arte como el teatro o el cine y el diseño.