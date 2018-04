«ALZATE LE MANI PER IL MIO COMUNE!»

Vistos desde el extranjero, los salarios en Suiza, incluso los más modestos, resultan descomunales. Sin embargo, cabe recordar que el coste de la vida es muy alto en Suiza. Por consiguiente, un salario mensual de 6 000 francos no es para tirar cohetes.

Las profesiones en el sector de la construcción están consideradas como mal remuneradas. Pero esto no se corresponde con la realidad. Un albañil de formación con más de cuatro años de experiencia gana, por ejemplo, una media de 5 553 francos al mes.

Aun así, el ‘ LohnbuchEnlace externo ’ [guía salarial] recopila alrededor de 9 400 datos de todo el país, por lo que nos permite hacernos una idea bastante representativa de los salarios que se pagan en Suiza. He aquí algunos ejemplos.

¿Cuánto gana la gente en Suiza en 2018? Olivier Pauchard 09 de abril de 2018 - 10:00 La Oficina de Economía y Trabajo del cantón de Zúrich acaba de publicar la edición 2018 de su famoso ‘Lohnbuch’. Este extenso estudio constituye un buen indicador de los sueldos que se cobran en Suiza. Es difícil tener una visión de conjunto absolutamente exacta de los salarios. La remuneración de una misma profesión puede variar enormemente en función de varios criterios, como la región, el género o el nivel de formación. Aun así, el ‘Lohnbuch’ [guía salarial] recopila alrededor de 9 400 datos de todo el país, por lo que nos permite hacernos una idea bastante representativa de los salarios que se pagan en Suiza. He aquí algunos ejemplos. 1. Diplomático 2. Oficial instructor 3. Maestro(a) de primaria 4. Periodista 5. Matrona 6. Albañil 7. Maestra de preescolar 8. Carpintero 9. Librero(a) 10. Taxista Vistos desde el extranjero, los salarios en Suiza, incluso los más modestos, resultan descomunales. Sin embargo, cabe recordar que el coste de la vida es muy alto en Suiza. Por consiguiente, un salario mensual de 6 000 francos no es para tirar cohetes.