Bajo convenio colectivo, dos millones de empleados 11 de diciembre de 2017 - 17:06 Más de dos millones de trabajadores en Suiza tienen empleos cubiertos por un convenio laboral colectivo, el cual les garantiza un salario mínimo, informó este lunes la Oficina Federal de Estadísticas. Según la dependencia, 2 066 550 trabajadores (de una población activa total de 4,7 millones) laboran bajo los términos y condiciones de 600 convenios colectivos de trabajo diferentes. Las estadísticas se refieren a la situación en marzo de 2016. + Obtenga más información sobre la semana laboral suiza En virtud de tales convenios, las asociaciones de empleadores negocian los términos y condiciones de trabajo con el personal y sus sindicatos. Los acuerdos incluyen temas que van desde el inicio y la terminación de los contratos individuales, los horarios de trabajo, vacaciones, beneficios y el derecho a la formación profesional. Las escalas salariales también están reguladas por convenios colectivos de trabajo. La Oficina de Estadísticas encontró que casi 1,8 millones de empleados tienen derecho a un salario mínimo bajo esos contratos. El mayor número de contrataciones en el sector de servicios se hace bajo contratos colectivos (1,2 millones), seguido de las industrias manufactureras (aproximadamente la mitad de empleados).