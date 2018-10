(it)

‘Boom’ de la migración altamente cualificada 26 de octubre de 2018 - 13:00 La composición de los flujos migratorios hacia Suiza ha cambiado de manera significativa desde principios de este siglo. Según un estudio, la inmigración de trabajadores altamente cualificados se ha más que duplicado entre 1991 y 2014. La investigación para el estudio ‘Social Change in Switzerland’ (Cambio social en Suiza) ha descubierto que el número de nuevos inmigrantes con educación universitaria pasó de 30 000 en el año 1991 a 40 000 en el año 2000, y a más de 60 000 después del año 2007. Hoy en día, los inmigrantes altamente cualificados representan la mitad de toda la inmigración anual. Dicho esto, varía considerablemente dependiendo de dónde proceden los inmigrantes. Así, están altamente cualificados cuatro de cada cinco inmigrantes procedentes de Francia y Gran Bretaña; dos de cada tres, en el caso de los que llegan de Alemania y Austria; y uno de cada cuatro, entre los que lo vienen de Portugal. El mayor cambio se ha producido en torno a los migrantes de España e Italia. En la actualidad, más de la mitad de los trabajadores que proceden de estos dos países están altamente cualificados. La proporción era mucho menor hace un cuarto de siglo. Cambios en el mercado laboral El cambio se debe, sobre todo, a la demanda del mercado laboral suizo, según los investigadores. Los datos recientes muestran que más de la mitad de los inmigrantes europeos con altas cualificaciones ya tenían un contrato de trabajo antes de entrar en Suiza. Sin embargo, los autores del estudio dicen que la migración internacional ha desempeñado un papel secundario en la respuesta a las necesidades del mercado laboral suizo. Ya que, entre 2010 y 2013, la migración internacional daba respuesta a menos del 30% de la demanda de trabajadores altamente cualificados. Y es que las nuevas generaciones de jóvenes suizos, más preparados que sus abuelos, han desempeñado un papel más importante. Philippe Wanner e Ilka Steiner han realizado su investigación para ‘Social Change in Switzerland’ basándose en algunos datos novedosos. En este estudio también han participado las Universidades de Lausana y Ginebra, el Instituto Fors y el Centro Suizo de Competencia para la Investigación.