Mercado Libre anuncia inversiones en México por 4.600 millones de dólares para 2026

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La empresa argentina Mercado Libre anunció este miércoles una inversión de 4.600 millones de dólares en México durante 2026 para expandir su red logística y ampliar el acceso a servicios financieros.

El anuncio ocurre mientras México revisa con Estados Unidos y Canadá el vital tratado de libre comercio de Norteamérica.

La inversión «muestra la confianza en México», aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina, donde se realizó el anuncio.

Se trata de «la mayor cifra anual en la historia de Mercado Libre» en México, dijo Pedro Rivas, director general de Mercado Pago en el país latinoamericano.

El desembolso tiene como fin impulsar el comercio electrónico, expandir la red logística de la empresa y «ampliar el acceso a servicios financieros», explicó Rivas.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, detalló que la compañía creará 8.000 nuevos empleos en México.

Mercado Libre ya había anunciado en 2025 una inversión de 3.400 millones de dólares para ese año.

ai/mar