Mercados feministas, una opción de desarrollo económico para las mujeres de Sudán del Sur

Atem Simón Mabior

Yuba, 25 ago (EFE).- Mercados feministas, creados e impulsados para ofrecer solidaridad y apoyo mutuo entre las mujeres y darles salidas económicas, demostrar sus capacidades y fortalecer sus roles de liderazgo, se están convirtiendo en un pilar del proceso de desarrollo y construcción social en Sudán del Sur, en el contexto de la grave crisis política y económica que atraviesa el país más joven del mundo.

Madina Peter, una viuda con cinco hijos de cincuenta años, ha encontrado su sustento en la elaboración y venta de «dalka» -un ungüento exfoliante tradicional sudanés- y «khumra» -un perfume en forma sólida muy preciado en la región y muy vinculado a la feminidad, la belleza y el cuidado- en estos mercados.

«Tras la muerte de mi marido, no tuve más remedio que depender de mí misma para mantener a mis cinco hijos. Encontré la manera con la perfumería tradicional, una afición que tenía. Hoy se ha convertido en una fuente de orgullo e ingresos, y siento que también estoy contribuyendo a la preservación de nuestro patrimonio local», comentó a EFE.

Estos mercados se están organizando bajo nombres como «Beitna Bazar» (Bazar Nuestra Casa) o «Beit al Yanub» (La Casa del Sur), que buscan reflejar tanto el espíritu innovador de las empresarias como su deseo de crear una identidad económica femenina distintiva.

Espacio de solidaridad

Jackline Manasa, del grupo que organiza el «Beitna Bazar» comentó a EFE que habían elegido un nombre «que expresa la calidez de la familia y nuestra afiliación compartida, para que las clientas sientan que nuestros productos les son cercanos y las representan».

«Para nosotras, la idea del bazar no es solo un negocio, sino un espacio de solidaridad y apoyo para las mujeres que se esfuerzan por sacar adelante a sus familias y mostrar sus habilidades», añadió.

Según explicó, los mercados se organizan primero inscribiendo a las mujeres que desean participar y estableciendo tanto el número de puestos como el precio por mesa.

«En el último bazar que realizamos el mes pasado participaron más de 50 mesas, lo que refleja la gran participación y la vitalidad de la iniciativa», añadió.

Rosa Apai Taban, de 44 años, que borda y vende telas, considera que «la artesanía siempre tiene demanda, pero necesita plataformas adecuadas para su promoción y venta. Los bazares nos brindan este público y una verdadera oportunidad para expandir nuestras actividades», destacó.

La costurera remarcó que estos mercados lo que hacen es «fortalecer la presencia de las mujeres en la economía local».

«Me dediqué al croché y a la venta de telas porque mi esposo trabaja en la Policía y pasamos más de un año sin sueldo, lo que puso a nuestros hijos en riesgo de ser expulsados de la escuela. Estos bazares me dieron la oportunidad de mantener a mi familia y continuar la educación de mis hijos», apuntó.

Estas exhibiciones se están convirtiendo en destinos comerciales y turísticos, a los que los ciudadanos van a comprar y entretenerse, con la conciencia también de estar colaborando al desarrollo local a través de las mujeres.

Así lo indicó a EFE, Lual John, de 45 años, quien afirmó que estos bazares se «han convertido en un destino importante» para él y su familia.

«Compramos productos de mujeres para mujeres para apoyar el capital nacional, a la vez que disfrutamos de los eventos que los acompañan. Los precios son razonables dada la variedad y calidad de los productos. La diferencia respecto a otros mercados, si la hay, es mínima debido a los costos de alquiler del local, electricidad u otras cosas», dijo.

Colapso económico

Sudán del Sur se enfrenta a una grave crisis económica debido a la suspensión de las exportaciones de petróleo a causa del conflicto armado en el vecino Sudán, que bloquea los oleoductos que conectan la producción del país con el mundo exterior.

Eso provocó una caída del 27,6 % del PIB en 2024, con una producción de 28.000 barriles diarios, en comparación con los 90.000 que se producían antes del conflicto.

A día de hoy, aproximadamente el 60 % de la población sufre una grave escasez de alimentos y aproximadamente el 80 % vive por debajo del umbral de pobreza, según datos del Banco Mundial y el Programa Mundial de Alimentos.

La crisis se ve agravada por el hecho de que los funcionarios públicos, que constituyen la mayor proporción de asalariados de la población, no han recibido sus salarios desde hace más de un año, a lo que se suma la crisis política, que apunta cada vez más hacia el retorno de la guerra civil y agrava la violencia armada en varias zonas del país. EFE

