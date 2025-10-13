Mercedes-Benz pide a la UE anular la prohibición del motor de combustión a partir 2035

Fráncfort (Alemania), 13 oct (EFE).- El consejero delegado del grupo automovilístico alemán Mercedes-Benz, Ola Källenius, pidió este lunes a la Unión Europea (UE) anular la prohibición del motor de combustión a partir de 2035 y sustituirla por una regulación flexible.

Källenius dijo que «un cambio al cien por cien a eléctricos es imposible a una fecha límite en 2035», en una cumbre automovilística organizada por la revista especializada Auto motor und sport.

Asimismo, Källenius espera que el Gobierno alemán defienda «una opinión muy fuerte» en el debate en Bruselas en relación con la prohibición del motor de combustión.

El consejero delegado del grupo Mercedes-Benz pidió en el congreso automovilístico en Stuttgart (oeste) un periodo de transición para el motor de combustión porque el impacto económico de la prohibición puede ser existencial.

Källenius considera que no es posible en los países de la UE cambiar completamente a la movilidad eléctrica a partir de 2035.

«Estamos ante una cuota de mercado del 16 % de eléctricos en las nuevas matriculaciones en todo Europa, pero pensamos que estaríamos por encima en estos momentos «, declaró Källenius.

«¡Sólo nos quedan nueve años!, por eso se debería realizar un balance y reajustar», según el consejero delegado.

Asimismo, Källenius se refirió a las carencias en la red de estaciones de carga para eléctricos en Europa.

«De 27 países, seis o siete han hecho algo, también Alemania. Estamos a la cabeza pero 20 países acaban de empezar. A uno le falta imaginación sobre cómo van a llegar esos países al cien por cien en sólo nueve años» y el impacto económico puede ser existencial, manifestó Källenius.

Asimismo, consideró constructiva la cumbre automovilística que el Gobierno alemán celebró la semana pasada en Berlín en la que participó el canciller alemán, Friedrich Merz, y los presidentes de tres estados federados de Alemania en los que se encuentran la sede de varios fabricantes automovilísticos. EFE

