Merck adquiere negocio de cromatografía de estadounidense JSR Life Sciences

1 minuto

Fráncfort (Alemania), 15 oct (EFE).- La farmacéutica alemana Merck anunció este miércoles la compra del negocio de cromatografía, una técnica de laboratorio utilizada para separar mezclas complejas de sustancias, de la compañía estadounidense de biotecnología JSR Life Sciences.

Merck informó de que ambas empresas han cerrado un acuerdo definitivo de adquisición, que se cerrará previsiblemente a finales del segundo trimestre de 2026, según indicó en un comunicado, en el que no precisó el montante económico de la operación.

La transacción expandirá la cartera de procesamiento posterior de Merck con las capacidades avanzadas de la cromatografía de Proteína A para lograr una producción más eficiente de terapias biofarmacéuticas.

Estas terapias incluyen los anticuerpos monoclonales (mAbs), que son proteínas producidas en laboratorio que actúan de forma similar a los anticuerpos naturales del sistema inmunitario y son fundamentales en tratamientos contra el cáncer, enfermedades autoinmunes e infecciones. EFE

