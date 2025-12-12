Mercosur se reúne el 20 de diciembre con el acuerdo comercial con la UE sobre la mesa

2 minutos

Los presidentes del Mercosur se reunirán el 20 diciembre en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu, donde esperan firmar el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, informó este jueves el gobierno de Brasil.

El acuerdo comercial ha sido negociado durante décadas entre ambos bloques.

Varios países europeos, entre ellos Francia, son reticentes a ratificar el acuerdo por las posibles pérdidas en su sector agrícola.

La UE podría finalizar en los próximos días el proceso de ratificación del acuerdo.

Los socios plenos del bloque sudamericano, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, están, de su lado, listos para firmar.

El pacto permitirá que la UE exporte más vehículos, maquinaria, vinos y licores a América Latina, a cambio facilitará la entrada de carne, azúcar, arroz, miel o soja sudamericanos a Europa.

«El acuerdo tal como está no es aceptable para nosotros», dijo una fuente diplomática francesa el lunes durante un encuentro con periodistas en Brasilia.

Francia exige medidas para que todos los pesticidas prohibidos en la UE lo estén también en los países del Mercosur.

Italia, por su parte, apoya el tratado. «Sería una especie de gana-gana» , dijo un diplomático de ese país durante la reunión del lunes. Alemania y España también están a favor.

La cumbre de jefes de Estado del Mercosur será precedida por un encuentro de ministros de relaciones exteriores y economía el 19 diciembre también en Foz do Iguaçu, cerca de la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, detalló el gobierno brasileño en un mensaje enviado a periodistas este jueves.

De aprobarse, el acuerdo UE-Mercosur crearía un mercado común de 722 millones de habitantes.

jss/dga