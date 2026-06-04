Mercosur tiene potencial para aumentar producción de alimentos, dice canciller paraguayo

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Asunción, 4 jun (EFE).- El Mercosur -integrado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay- cuenta con las capacidades y los recursos necesarios para incrementar la producción de alimentos para el mundo, en un contexto de aumento de la población global que pone «en riesgo» la seguridad alimentaria, afirmó este jueves el canciller paraguayo, Rubén Ramírez.

«El mundo hoy tiene 8.000 millones de habitantes, en el 2050 vamos a ser 10.000 millones de habitantes. El único territorio del planeta que va a permitir incrementar la producción de alimentos es el Mercosur», dijo Ramírez en el ‘Foro Empresarial del Mercosur’ que se reunió en la ciudad paraguaya de Luque (centro).

El canciller argumentó que el Mercosur es «una plataforma de enorme relevancia», que reúne a economías «con capacidades productivas significativas», que tienen recursos naturales estratégicos, la energía renovable, talento humano, capacidad industrial, servicios, innovación, y otras ventajas para sostener la demanda de alimentos.

Pese a que el Mercosur en su conjunto «facilita la producción de alimentos de manera sostenible en el mundo», Ramírez instó al bloque a «desarrollar una base agroindustrial de escala mundial» para aprovechar «mucho mejor» esos recursos.

Igualmente, Ramírez dijo que el Mercosur es un «actor con peso económico» con un mercado regional que debería aprovecharse «mucho mejor» para ser más competitivo.

En ese sentido, Ramírez propuso fortalecer el mercado interno del bloque, «reduciendo obstáculos» que mejoren la circulación de bienes y servicios, consolidar una «agenda externa ambiciosa» que permita a las empresas ampliar los mercados, y construir una integración «que dialogue de manera directa con el sector privado».

Ramírez señaló que el sector alimentario fue uno de los factores que «produjo una demora significativa» en la negociación de acuerdos con la Unión Europea (UE), con la que el Mercosur firmó un pacto comercial en enero pasado.

El acuerdo entre el Mercosur y la UE fue firmado el pasado 17 de enero en Asunción, y creó el mayor mercado del mundo con más de 700 millones de consumidores.

El Foro Empresarial del Mercosur fue organizado por la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y el Gobierno de Paraguay, como parte de las actividades de la presidencia rotatoria del bloque que ejerce este país suramericano. EFE

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