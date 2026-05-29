Mercosur y Canadá cierran X ronda de negociaciones para un tratado de libre comercio

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Asunción, 29 may (EFE).- Los países de Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) y Canadá concluyeron este viernes en la ciudad de Toronto la X ronda de negociaciones con vistas a un tratado de libre comercio que discuten desde 2018, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Asunción, que ejerce la presidencia rotatoria del bloque suramericano.

Durante el encuentro, que comenzó el lunes, «sesionaron los grupos de comercio de bienes; reglas y procedimientos de origen; propiedad intelectual; comercio de servicios; servicios financieros; comercio electrónico; telecomunicaciones; y entrada temporal de personas de negocios», indicó en un comunicado.

Las delegaciones técnicas y jefes negociadores de ambas partes también dialogaron sobre comercio y desarrollo sostenible, así como sobre asuntos legales e institucionales.

«Durante cinco jornadas de negociaciones, los intercambios de posiciones y las reuniones de coordinación contribuyeron a profundizar la identificación de los temas pendientes y de las posibles áreas de convergencia», agregó la nota.

La Cancillería señaló que las negociaciones reafirman la voluntad de las partes de trabajar «de manera coordinada para alcanzar un acuerdo equilibrado y mutuamente beneficioso».

La ronda de negociación tuvo lugar durante la presidencia que Paraguay ejerce este semestre del Mercosur, el bloque fundado en 1991 y que emprendió negociaciones con Canadá el 9 de marzo de 2018.

Bolivia está en proceso de adhesión plena a Mercosur, que tiene como Estados asociados a Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá, Perú y Surinam.

El Mercosur y la Unión Europea (UE) firmaron el pasado 17 de enero en Asunción un acuerdo de libre comercio tras más de 25 años de negociaciones.

El convenio, que abarca un mercado de 720 millones de personas, entró en vigor de forma provisional el pasado 1 de mayo. EFE

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