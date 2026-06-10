Mercosur y la Aecid firman acuerdo que ayudará al bloque a adaptarse a «un nuevo tiempo»

2 minutos

Montevideo, 10 jun (EFE).- El Mercosur y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) firmaron este miércoles en Montevideo un memorando de entendimiento para la cooperación, el cual, para el embajador de Paraguay en Uruguay, Didier Olmedo, ayudará al bloque a adaptarse a «un nuevo tiempo».

Este memorando, que tendrá una duración de cuatro años, prevé que las partes colaboren en la «generación de conocimiento e intercambio a partir de experiencias de buenas prácticas», también en la «generación de insumos y herramientas en temas de interés recíproco».

Se añade a esto la realización de seminarios, talleres, conferencias, publicaciones, programas de formación y actividades de capacitación, así como «apoyo técnico y/o financiero en temas de interés recíproco».

El embajador de España en Uruguay, Javier Salido Ortiz, explicó en diálogo con EFE que este memorando busca «dar continuidad» al trabajo entre ambas partes y se enmarca en la reforma del Plan Director de la Cooperación Española para el periodo 2024-2027, que tiene como ejes la promoción de la igualdad, la justicia climática y el empoderamiento de las mujeres, entre otros.

«Lo que nos va a permitir es utilizar nuevos instrumentos. Además, dentro del Mercosur también hay países con distintos grados de desarrollo y los nuevos instrumentos los vamos a poder ir adaptando en función de clave de desarrollo de las contrapartes», sostuvo.

Olmedo, por su parte, recordó que, con la entrada en vigor del acuerdo entre el Mercosur y la UE, el bloque sudamericano tiene la oportunidad de «jugar en las grandes ligas».

«Va a haber un incremento de los intercambios, va a aumentar el flujo de inversiones europeas con seguridad. Entonces creo que es un beneficio compartido», añadió, pero aclaró que el bloque debe hacer un proceso de adaptación.

«Hay una necesidad de adecuaciones tanto para aprovechar las oportunidades como para cumplir con los compromisos. Hay muchas disciplinas de ese acuerdo que no están mercosurizadas. Entonces, la cooperación nos va a dar la mano en este momento tan importante para ese aggiornamiento (actualización) y para estar a la altura del cumplimiento de las obligaciones que emergen de ese de ese acuerdo», expresó. EFE

dcf/rmp/ajs

(video)