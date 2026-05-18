Merkel: mientras haya suficiente gente que crea en la democracia, AfD no llegará al poder

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Berlín, 18 may (EFE).- La excanciller alemana, Angela Merkel, dijo este lunes que mientras haya suficiente gente que crea en la democracia, la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) no llegará al poder, y agregó que ella misma hará lo que esté a su alcance para impedirlo de acuerdo con sus posibilidades.

«No lo creo», dijo Merkel al responder a una serie de interrogantes sobre cómo se imaginaba el mundo en diez años, entre las que se le hizo una pregunta sobre si habría un canciller alemán de AfD, en el marco de un foro sobre Europa de la Televisión del Oeste de Alemania (WDR).

La excanciller también fue preguntada sobre cómo se imaginaba la brecha social en Alemania en una década, de si creía que se volvería a introducir el servicio militar obligatorio y sobre lo que pasaría con la guerra de Ucrania.

«Espero que no sea más grande que ahora», afirmó respecto la brecha social y económica.

Del servicio militar obligatorio, Merkel manifestó su esperanza de que hubiera suficientes voluntarios, lo que haría innecesario volver a introducir el carácter obligatorio. Y sobre la guerra de Ucrania, aseguró que esperaba que en diez años hubiera terminado «con Ucrania como un país soberano».

Preocupación con la IA

Otra de las preguntas tenía que ver con lo que pasaría con Internet en una década.

«Espero que siga estando ahí», bromeó Merkel, que en otro momento había admitido su decepción porque durante su gestión no hizo lo suficiente en materia de digitalización.

«Pero lo que me preocupa ahora realmente es la Inteligencia Artificial (IA). Las imágenes que circulan en redes sociales que no se pueden saber si son auténticas o no. En Europa tenemos que regular esa tecnología y, si EE.UU. está en contra, tenemos que defender nuestra postura», afirmó.

Al final del acto, Merkel fue preguntada acerca de los temas que creía que se abordarían dentro de una década en las cocinas de los pisos compartidos de estudiantes.

«Se hablará del cambio climático, de la biodiversidad y de la democracia. Y también sobre el amor y el duelo», respondió.

Tiempos de incertidumbre

Merkel aseguró entender la inseguridad que viven muchos jóvenes en Europa en tiempos que calificó como de incertidumbre.

«Muchas certidumbres que hubo durante décadas están siendo cuestionadas como la idea de que EE.UU. era un aliado de Europa, la confianza de vivir en un continente en paz aunque se supiera que había guerras en otras partes del mundo», explicó.

Merkel afirmó que cree que justo en momentos como los actuales Europa necesita más cohesión y más eficacia.

«Trabajamos en una alianza de seguridad, la OTAN, pero estamos ante una serie de desafíos que tienen que ver con que EE.UU. tiene una estrategia de seguridad en la que desafía el multilateralismo y las instituciones multilaterales. Quiere debilitar las instituciones europeas. Eso era algo que nunca habíamos tenido», dijo.

«EE.UU. no sólo vio con buenos ojos sino que impulsó la creación de las instituciones europeas desde el convencimiento de que sólo con ellas se garantizaba la paz en el continente», agregó.

Al ser preguntada por si Europa ha entrado en una era en la que sólo vale la ley del más fuerte, Merkel contestó que justo para que esa máxima no se imponga el Viejo Continente tiene que estar más unido.

«El que usa el poder lo usa y por eso está claro que ningún país europeo puede enfrentarlo en solitario. Por eso es importante que Europa esté unida», constató. EFE

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