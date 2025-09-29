The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Merz, Macron y Tusk: Moldavia ha demostrado que no dejará que Rusia le arrebate su futuro

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Berlín, 29 sep (EFE).- Los jefes de Gobierno de Alemania, Francia y Polonia afirmaron este lunes que el pueblo moldavo ha demostrado una vez más que no permitirá que Rusia les arrebate su futuro en paz y libertad, al dar la victoria al partido proeuropeista de la presidenta Maia Sandu en las elecciones parlamentarias del domingo.

En un comunicado conjunto, el alemán Friedrich Merz, el francés Emmanuel Macron y el polaco Donald Tusk felicitaron al pueblo moldavo por su «compromiso con la democracia en un momento decisivo». EFE

cae/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR