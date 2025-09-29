Merz, Macron y Tusk: Moldavia ha demostrado que no dejará que Rusia le arrebate su futuro
Berlín, 29 sep (EFE).- Los jefes de Gobierno de Alemania, Francia y Polonia afirmaron este lunes que el pueblo moldavo ha demostrado una vez más que no permitirá que Rusia les arrebate su futuro en paz y libertad, al dar la victoria al partido proeuropeista de la presidenta Maia Sandu en las elecciones parlamentarias del domingo.
En un comunicado conjunto, el alemán Friedrich Merz, el francés Emmanuel Macron y el polaco Donald Tusk felicitaron al pueblo moldavo por su «compromiso con la democracia en un momento decisivo». EFE
