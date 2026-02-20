Merz, reelegido presidente de la CDU con el 91,17 % de los votos

Berlín, 20 feb (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, fue reelegido este viernes líder de su partido, la conservadora Unión Democristiana (CDU), en una votación considerada como un barómetro de su popularidad interna un año después de su elección como jefe de Gobierno.

En congreso federal celebrado en Stuttgarg (sur), Merz recibió los votos a favor del 91,17 % de los delegados que participaron en la elección, por encima del 89,8 % recibido en 2024 en Berlín.

Se pronunciaron en contra de él el 8,8 % de los votantes, en un proceso marcado por problemas técnicos que obligaron a los 1.001 delegados a rellenar a mano sus papeletas y a contarlas de forma analógica.

Merz se subió al escenario tras la votación para agradecer la confianza depositada en él «de todo corazón».

Unas horas antes, había pronunciado un discurso de 75 minutos en el que repasó diversos temas geopolíticos y domésticos y reiteró su rechazo a colaborar con la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), el principal partido de la oposición, tras el cual recibió una ovación de diez minutos.

El canciller remachó en su intervención la necesidad de llegar a compromisos con el socio menor de su coalición, el Partido Socialdemócrata (SPD) y defendió la importancia de las reformas que todavía están por venir, como la de las pensiones y del sistema de ayudas sociales.

«Quien necesite ayuda la recibirá, pero quien pueda trabajar, también debe hacerlo. Esa es nuestra convicción y ese es nuestro enfoque político», afirmó Merz.

Este año se celebran en Alemania cinco comicios regionales, en los que la CDU parte como favorita en ‘Länder’ como Baden-Württemberg o Renania-Palatinado (en el sur), mientras que se espera que sea adelantada por la ultraderecha en Sajonia-Anhalt o Mecklemburgo-Pomerania Anterior (noroeste y noreste, respectivamente).

De acuerdo con los sondeos de intención de voto a nivel federal, los democristianos están prácticamente empatados con AfD. Así, una encuesta de Insa publicada el 17 de febrero les da a ambos un 25,5 %, mientras que otra de Infratest Dimap del 5 de febrero daba a la CDU una ventaja de dos puntos.

Según la encuesta de Insa, sólo un 22 % de los entrevistados cree que Merz esté desempeñando su cargo mejor que su antecesor socialdemócrata, Olaf Scholz, mientras que la popularidad de la coalición ha caído al punto más bajo desde que asumió el poder en mayo del año pasado. EFE

