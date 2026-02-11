Merz: Alemania avanza paso a paso hacia meta de destinar el 3,5 % del PIB a investigación

4 minutos

Berlín, 11 feb (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, aseguró este miércoles que el país centroeuropeo avanza «paso a paso» en su objetivo de invertir el 3,5 % del PIB en investigación y desarrollo, y señaló que la inteligencia artificial será central para dar un salto hacia adelante importante.

«Nos estamos acercando progresivamente a este objetivo, ya que desde hace varios años superamos la marca del 3 %, y este es un logro conjunto de la Federación, los Estados federados y la economía», dijo Merz al recibir en la Cancillería el informe de 2026 de la Comisión de Expertos en Investigación e Innovación.

Alemania quería alcanzar ya en 2025 este objetivo, pero no lo consiguió, y en el acuerdo de coalición entre conservadores y socialdemócratas adoptado tras las elecciones generales en febrero de ese año figura actualmente 2030 como meta.

El canciller recalcó que la agenda de alta tecnología aprobada en verano pasado estará «claramente en el centro» de la estrategia del Gobierno y dentro de esta la inteligencia artificial.

«Nuestro objetivo es alcanzar la próxima gran etapa de la revolución con la inteligencia artificial, para asegurar nuestro emplazamiento económico, nuestra soberanía y nuestra seguridad», enfatizó.

El Gobierno, dijo, avanza por ello en el establecimiento de centros de datos en Alemania.

«Queremos mejorar el acceso y el uso de los datos», indicó al respecto, porque la inteligencia artificial «solo es tan buena como la disponibilidad de los datos».

En este punto reconoció que la seguridad de los datos es un tema importante», al igual que «la protección de datos a nivel individual», pero subrayó que «una vez que los datos están anonimizados, deben estar disponibles de manera amplia para que podamos avanzar con esta estrategia».

El canciller también dijo que en Alemania otro tema importante es el potencial de innovación de las pymes, el motor económico del país.

Las pequeñas y medinas empresas, explicó, obtienen una mayor proporción de sus ingresos a partir de innovaciones de producto que las grandes empresas, y ello a pesar de gastar menos en investigación e innovación, por lo que el Gobierno debe seguir reduciendo la burocracia, simplificar la administración y digitalizarla.

La presidenta de la comisión de expertos, Irene Bertschek, destacó por su parte que «los desafíos son inmensos» para Alemania y el país no podrá superarlos sin innovación.

Las bases, aseguró, están sentadas con la agenda de alta tecnología, pero ahora hay que dar un fuerte impulso a la misma, afirmó, especialmente en IA, en la que EE.UU. y China tienen una gran ventaja.

«Debemos invertir en la ampliación de la capacidad de cómputo, en un mejor aprovechamiento de los datos, en la investigación de nuevos modelos de IA y en el fortalecimiento del mercado interior europeo», recalcó.

Por otra parte, debido a las persistentes tensiones geopolíticas, se requieren mayores esfuerzos en investigación e innovación relevantes para la seguridad, sostuvo, por ejemplo, al utilizar más activamente la contratación pública orientada a la innovación de bienes de defensa.

También apuntó que muchas ideas nuevas y revolucionarias surgen de la investigación en las universidades, pero su potencial no se aprovecha plenamente luego en la práctica.

«La transferencia debe situarse por fin en pie de igualdad junto a la investigación y la docencia», remarcó.

A su vez, añadió, deben eliminarse los obstáculos a la innovación para las medianas empresas, por ejemplo, al simplificar los procesos de solicitud para la financiación de la innovación y facilitar la inmigración de profesionales cualificados.

Por último, argumentó, se debería movilizar inversiones privadas masivas en la innovación, especialmente en tecnologías clave. EFE

