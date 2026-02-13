Merz: el orden unipolar ha terminado y el liderazgo de Estados Unidos está siendo retado

Múnich (Alemania), 13 feb (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó este viernes en la Conferencia de Seguridad de Múnich que el orden unipolar surgido tras la caída del Muro de Berlín ha terminado y que la aspiración de liderazgo de Estados Unidos está siendo retada, si es que no ha sido ya perdida del todo.

En su discurso inaugural en la conferencia, el canciller describió un escenario global dominado por la política de las grandes potencias, que se aparta del orden basado en normas y apuesta por las esferas de influencia, un contexto en el que precisamente los países democráticos «chocan contra los límites de su capacidad de actuación». EFE

