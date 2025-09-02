Merz: garantías de seguridad para Kiev son tarea de la Coalición de Voluntarios y no de UE

Berlín, 2 sep (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó este martes que el apoyo militar a Ucrania en el marco de unas posibles garantías de seguridad entra más en las atribuciones de la Coalición de Voluntarios que en las de la Unión Europea (UE), después de que la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, hablase de planes europeos para el envío de tropas de paz.

En una rueda de prensa en Berlín junto con la presidenta de la Confederación Suiza, Karin Keller-Sutter, Merz afirmó que la cuestión de las garantías de seguridad se abordará el jueves en la reunión de la Coalición de Voluntarios convocada por el presidente francés, Emmanuel Macron.

«Pero la garantía de seguridad más importante que podemos brindar ahora es un apoyo suficiente a los esfuerzos de Ucrania por defender el país. Y sabemos que tenemos que continuar incluso más allá de unas posibles conversaciones de alto el fuego y conversaciones de paz, porque Ucrania debe estar preparada a largo plazo para defender al país y queremos ayudarle», afirmó.

«Si digo ‘nosotros’, me refiero sobre todo a la Coalición de Voluntarios», apostilló Merz. «La UE desempeña un papel, sin duda. Pero en lo que respecta a la pregunta del apoyo militar que prestamos, esta cuestión es potestad exclusiva de los estados miembros y de los otros países que se implican», enfatizó.

Merz puso el ejemplo de Reino Unido, que ya no es miembro de la UE pero sí se halla en el círculo más estrecho de los países que lideran la Coalición de Voluntarios.

«Por eso es una tarea que corresponde más bien a esa constelación, más que una tarea de la UE», subrayó, en una línea similar al ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, que ya había criticado el lunes las palabras de Von der Leyen sobre un posible envío conjunto de tropas de paz.

El canciller alemán también dio su respaldo a la oferta que reiteró Keller-Sutter de organizar en Ginebra unas futuras conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania.

La presidenta señaló que Suiza podría ser un lugar ideal para ello y que su Gobierno se halla en contacto con todas las partes implicadas, incluida Moscú, con la que se ha comunicado su asesor de seguridad.

Sin embargo, destacó Keller-Sutter, «no sirve de nada ofrecer el mejor lugar de conferencia si no hay disposición a hablar» y señaló, en alusión a Rusia, que la organización de un encuentro de este tipo dependerá en última instancia de que «todas las partes quieran sentarse a la mesa». EFE

